الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بعيد الفطر

وفد الكنيسة
وفد الكنيسة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا أن الفترة الحالية كانت مليئة بالأعياد التي جمعت كافة طوائف المجتمع وأكدت النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دوما في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلي في أبهي صورة لها بمحافظة بورسعيد.

محافظ الوطن استقرار تهنئة مبارك

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وائل لطفي

مسك الختام

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