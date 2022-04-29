محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك، بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدا أن الفترة الحالية كانت مليئة بالأعياد التي جمعت كافة طوائف المجتمع وأكدت النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دوما في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الأخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلي في أبهي صورة لها بمحافظة بورسعيد.