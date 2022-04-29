الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمساحة 300 متر.. إزالة فورية لتعدٍ بالبناء دون ترخيص فى أسوان

أعمال الأزالة
أعمال الأزالة

 أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول، ولاسيما التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه تم إعطاء تعليمات مشددة لمسئولى المحليات بالتعاون الجاد والفعال مع مختلف الجهات المختصة للتعامل الفورى مع أى حالات تعدٍ حتى يتسنى بدوره الحفاظ على أراضى الدولة من أى محاولات للتعدى عليها دون وجه حق. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بقيادة صابر حسين، بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 300 م2 بقروى خريت. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، بقيادة محمود عليان، بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدٍ بالبناء دون ترخيص على مساحة 100 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

جدير بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية شهدت منطقة السيل الجديد بمدينة أسوان حملة مكبرة استهدفت غلق 12 محلا لمخالفتها قواعد واشتراطات الإشغال المؤقت، وذلك بقيادة اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.

أسوان بدون ترخيص تعديات محافظ أسوان أملاك الدولة الجهات المعنية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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وائل لطفي

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