الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 بطولة ياسر جلال

الاختيار
الاختيار

يبحث عدد كبير من محبي الدراما المصرية ملخص الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3 بطولة ياسر جلال وعدد كبير من النجوم قبل 3 حلقات من انتهاء المسلسل الملحمي المهم ونرصد خلال التقرير التالي تفاصيل الحلقة قبل عرضها.

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 الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3 

تشهد الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3 بطولة ياسر جلال استكمالا للأحداث خلال الحلقة 27 من العمل، ومن المقرر أن تشهد حلقة الليلة بداية اشتعال الأوضاع  السياسية قبل 30 يونيو بشاعات قليلة وتشهد الحلقة بدء خروج المواطنين للشوارع من أجل الاعتراض على خيانة الجماعة الإرهابية للبلاد.

وتشهد الحلقة أيضا بداية إعداد الجماعة الإرهابية للمظاهرات المضادة والترتيب لعمليات إرهابية من شأنها التأثير على نزول المواطنين ونشر الرعب في قلوب المواطنين وتشهد الحلقة الكثير من الإجراءات.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28

وخلال الحلقة 27 من الاختيار 3  ظهر الفنان أمير كرارة بشخصية الشهيد أحمد المنسي الذي يلتقي بالضابط مروان العدوي ويقوم بدوره الفنان أحمد عز ويشيد بأهل سيناء أثناء زيارة العدوى لمنسي في المستشفى بعد إصابته بخلع في الكتف.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28

ويدور الحديث بينهما بسؤال الضابط مروان عن أخبار سيناء وأهلها ليرد المنسي قائلا: “سيناء زي الفل أنا كل يوم بكتشف حاجة جديدة في رجالة سيناء، زمان كنت بشوفهم حاجة تانية بس النهاردة بعترف لا شوفت في جدعنتهم ولا شهامتهم، ياريت كلنا نتعلم حاجة من أهل سيناء”.  

وعند رد مروان عليه بأنه يأمل بأن يتم عمل مشروع تنموي تكون فيه كل قبائل سيناء ويعملوا في مشروع واحد ويتم تسميته "مصر- سيناء". 

أبطال الاختيار 3

يشارك في بطولة المسلسل الملحمي الاختيار 3 عدد كبير من النجوم على رأسهم ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وعبد العزيز مخيون ومن تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.
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أبطال الاختيار 3 الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3 لحلقة 28 من مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 3 الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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