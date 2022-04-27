التحفظ على طن دواجن فاسدة في القاهرة

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن، بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط 1,85 طن "مقطعات دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.