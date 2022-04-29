الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8 فى 3 حوادث سير ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم، فى 3 حوادث سير بمراكز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع عدد من الحوادث المرورية المتفرقة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين في الحادث الأول لانقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية ظاظا، والذى أسفر عن 5 أشخاص، وهم رجب محمد علي 50 سنة، وإيمان حسن محمود 39 سنة، وأسماء رمضان قرني 33 سنة، وملك أحمد وجيه 7 سنوات، ومسعوده بريك مسعود 39 سنة، محمد عيد عطيه 44 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات ومقيمون بمركز ببا، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي.

وفي الحادث الثاني لقي شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص على الصغير جعفر 30 سنة، ومقيم بمحافظة قنا وتم إيداعه بمشرحة مستشفى سمسطا المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب محمد بكري هدهد 32 سنة، ومقيم بمحافظة قنا مصاباً بجروح وكدمات، وتم تقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

وفي الحادث الثالث أصيب شابان فى حادث تصادم دراجة بخارية مع عربة كارو أمام قرية بنى زايد بمركز ناصر شمال المحافظة، وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم شهاب أشرف رمضان 20 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ومروان عادل سيد،  17 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 

مستشفيات انقلاب سيارة ميكروباص بني سويف وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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