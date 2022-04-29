أدعية آخر جمعة في رمضان 2022.. «ﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟخاشعين ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻢ»

أدعية آخر جمعة في رمضان 2022.. مع قرب انتهاء العشر الأواخر واستعداد المسلمين في مصر والعالم لتوديع من شهر رمضان الكريم، ترصد "الدستور" في التقرير التالي أدعية آخر جمعة من شهر رمضان المعظم وهو على النحو التالي.

أدعية آخر جمعة في رمضان 2022

1 - "ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺧﺎﺷﻌﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮﻥ".

2 - “اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد”.

3 - "اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وقسوة قلوبنا ، وضعف إرادتنا ، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك".

4 - “يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. يا مجيب الدعوات".

5 - "اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل ِإليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل”.

6 - “ يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه، يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، واغننا بفضلك عمن سواك”.

أدعية آخر جمعة في رمضان 2022

7 - “اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ”.

8 - “اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين”.

9 - "أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله ِإلا أنت، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، استغفر الله العظيم الذي لا إله ِإلا هو الحي القيوم وأتوب ِإليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله ِإلا هو الحي القيوم وأتوب ِإليه".

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