«الزراعة في أسبوع».. حصاد القمح واستعدادات عيد الفطر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي «الانفوجراف» الأسبوعي في نسخته رقم ٨٨، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ أبريل، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر ملخصا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط «الانفوجراف» الضوء على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، موسم حصاد محصول القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل.

كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خلال كلمته امام الرئيس السيسي، على هامش الافتتاح، جهود وزارة الزراعة في ملف الامن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من حقول القمح بالمحافظة لمتابعة عمليات الحصاد، فضلا عن زيارة مطحن بنها للوقوف على التيسير على المزارعين خلال عمليات توريد المحصول، كما شملت الزيارة تفقد صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها، كما نظمت الوزارة، يوم حصاد موسع لمحصول القمح بأحد الحقول التابعة للحملة القومية للقمح وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز إطسا بالفيوم.

وبعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة، برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيدة.

كما أعلنت وزارة الزراعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل كافة إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين، واعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الاراضي الزراعية خلال الاجازة، كما كثفت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حملات المرور الميداني على مختلف الزراعات للاطمئنان على خلوها من الإصابة بالآفات وحملت شعار نحن مع القمح حتى آخر حبة حصاد.