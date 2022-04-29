الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس مريض نفسيا شنق شقيقته أثناء إعدادها طعام الإفطار في البحيرة

حبس
حبس

قرر عادل حمودة وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، وبسكرتارية محمد الشرقاوى حبس  شاب مريض نفسياً، شنق شقيقته أثناء إعدادها طعام الإفطار داخل منزلها. 

وكانت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة، إثر قيام مريض نفسى بشنق شقيقته البالغة من العمر 27 عاما، وذلك أثناء إعدادها طعام الإفطار. 

 وتم ضبط المتهم واعترف بجريمته، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية المنشية الإبراهيمية التابعة لدائرة المركز،يفيد بالعثور على جثة" ص خ " 27 سنة جثة هامدة داخل منزلها ويوجد شبهه جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور أمر مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد هانى صبحى مفتش البحث الجنائي بفرع ايتاى البارود، وضباط مباحث مركز شرطة ايتاى البارود، وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليها "مريض نفسى" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بقيامه بشنق شقيقته أثناء قيامه بإعداد طعام الإفطار  داخل المنزل .

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ايتاى البارود، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية جيال الواقعة.

فحص النائب العام وزير الداخلية مستشار مساعد وزير الداخلية البحث الجنائي النيابة العامة العثور على جثة محافظة البحيرة

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وائل لطفي

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