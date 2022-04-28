الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق شركة غزل ونسيج بكرداسة

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة المعمل الجنائي لفحص آثار حريق اندلع داخل شركة غزل ونسيج بكرداسة لتحديد أسبابه وكتابة تقرير واف عن خسائره، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حوله للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شركة غزل ونسيج بمنطقة كفر حكيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها.

وتم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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