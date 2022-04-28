«الثقافة» تختتم ليالي العرض المسرحي «اغتصاب» و«عشرة بلدي» بثقافة قوص

شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، ختام فعاليات العرض المسرحي "اغتصاب"، والمقام ضمن عروض المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، بمحافظة الغربية، وبحضور وفد ثقافي من دولة فلسطين المحتلة.

وتابع العديد من أهالي محافظة الغربية، يتقدمهم لجنة مشاهدة وتحكيم الأعمال، والمكونة من: الناقد الفنان يسري حسان، والفنان شادي الدالي، ومحمد هاشم، ختام العرض المسرحي "اغتصاب"، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، والذي تدور أحداثه حول الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال التباين في شخصيات الرواية، من المقاومة الفلسطينية ومن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكيف يحاول الجانب الصهيوني اعتقال وتعذيب مجموعة من الفلسطينيين، اللذين يحاولون مقاومة الاحتلال، ولو عن طريق الحجارة.

العرض المسرحي "اغتصاب" من بطولة الفنانين: صفاء النجار، ابتسام رضا، هاني يسري، ويقوم بدور شخصيات المقاومة الفلسطينية: أحمد المزين، بسمله سامح، ساره محمد، لوجين علي، وقام بتصميم الديكور محمد غانم، وأشعار مجدي الحمزاوي، موسيقى وألحان حسام الشريف، واستعراضات خالد قنيده، وكتبها للمسرح سعد الله ونوس، والإخراج للمخرج عبد الرحمن سالم.

من جانبه، أبدى ناجي الناجي، المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، بعد انتهاء العرض المسرحي اعجابه الشديد بالمستوى الفني للعمل، مؤكدا أن دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشرف دائما، مشيرا إلى أن دعم الشعب المصري للقضية الفلسطينية تاريخي، ولم يتوقف عند المسارات السياسية والدبلوماسية، بل تجاوز إلى الدعم الفني والثقافي، وقال: "هذا ليس بغريب عن أم الدنيا.

وفي سياق متصل شهد قصر ثقافة قوص بفرع ثقافة قنا التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، العرض المسرحى "عشرة بلدى" بحضور لجنه التحكيم امين مرعى، احمد زيدان، خالد ابو ضيف، مايكل يعقوب.

تدور أحداث العرض عن الشاب شهاب الذى تهزمه كل الظروف فى تحقيق حلمه البسيط من جميع النواحى فقد فشل عن الحصول على فرصه عمل حتى الحبيبه تركته للتغير حياته ليعيش فى مقلب للقمامه وحتى هناك لن تتركه الظروف القاسية ليصل للانتحار.

تأليف ابراهيم الحسينى اشعار يس الضوى، موسيقى والحان، حسام الدين حسنى، استعراضات على جبريل، مخرج منفذ حسام الدين حسنى، وإخراج عادل العدوى