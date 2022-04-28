مصرع سيدة صدمتها سيارة بطريق السويس الإسماعيلية بعد دقائق من الإفطار

لقت سيدة مصرعها، نتيجة تعرضها لحادث سير في السويس، أثناء عبورها للطريق بعد الإفطار، مساء اليوم الخميس.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا يفيد بتعرض سيدة بحي الجناين، لحادث سير أثناء عبورها للطريق.

ووجه هيئة الإسعاف سيارة مجهزة لموقع البلاغ للتعامل مع الحالة، إلا أنها فارقت الحياة في الحال بعد أن دهستها السيارة.

ووجهت مديرية أمن السويس قوة من قسم شرطة الجناين لموقع الحادث بطريق السويس الإسماعيلية، وتحفظت على السيارة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان السيدة لثلاجة حفظ الموتى، في انتظار تصريح الدفن.

وذكر شهود عيان بمنطقة الكيلو 46 بحي الجناين أن سيارة دهست سيدة أثناء عبورها للطريق وفارقت الحياة في التو.

واضاف شهود العيال أن السيارة حولت السيدة لأشلاء، وأنها فارقت الحياة في ذات اللحظة قبل وصول الإسعاف.

وذكر محضر الواقعة أن الضحية سيدة في العقد الرابع من عمرها، تدعى صفاء محمد خضري من سكان منطقة جبلاية أبو عارف بحي الجناين بمحافظة السويس.

وفي سياق آخر كان طريق السويس القاهرة قد شهد اليوم طريق جنيفة الرابط بين محافظتي السويس والقاهرة، اليوم الخميس، انقلاب سيارة، أدى لإصابة ثلاثة أشخاص من مستقلي السيارة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بمحافظة السويس بلاغا يفيد بانقلاب سيارة بطريق جنيفة، مما أدى لوقوع إصابات لركابها.

ووجه رئيس هيئة الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي عددا من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ بطريق جنيفة تجاه القاهرة.

ووصلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتعاملت مع المصابين ونقلتهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.