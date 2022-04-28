الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات الفحم

أعلنت الصين الخميس إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من الفحم في خطوة من المرجح أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أكبر باعث للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

وتعهدت الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في الكوكب في 2020 ببدء الحد من انبعاثات الكربون قبل 2030، لكنها لا زالت تعتمد على الفحم بنسبة 56%، وهو مصدر للطاقة يضر بالمناخ.

وأعلنت إدارة الجمارك في بيان صحفي، إلغاء الرسوم على استيراد الفحم اعتباراً من 1 مايو وحتى 31 مارس 2023.

تتراوح الرسوم على الفحم المستورد حالياً بين 3% و6%.

وأكد البيان أنّ الإجراء اتخذ بهدف "زيادة ضمان إمدادات الطاقة في البلاد" وتنميتها.

في مواجهة نقص الكهرباء العام الماضي، تعهدت الدولة الآسيوية العملاقة بإعادة إطلاق إنتاج الفحم وأمرت مناجمها بإنتاج "أكبر قدر ممكن من الفحم". كما تم إطلاق مشاريع محطات توليد الطاقة بالفحم على نطاق واسع في عام 2021.

وزاد استهلاك الفحم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,9% العام الماضي.