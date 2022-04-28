الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض فني لفرقة كورال أطفال في فرع «ثقافة أسوان» 29 أبريل

فرع ثقافة أسوان
فرع ثقافة أسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم الفعاليات الثقافية والفنية للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكل ربوع الوطن.

وينظم فرع ثقافة أسوان عرض فني لفرقة كورال أطفال أسوان، في الثامنة مساءً، غدًا.

يذكر أن فرع ثقافة أسوان نظم، أمس، عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية، غدًا الخميس في تمام الثامنة مساءً.

تعتبر فرقة أسوان للفنون الشعبية، إحدى الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تأسست فى شهر أكتوبر عام 1974، تضم حوالى 50 راقصًا، اعتمدت كفرقة تمثل مصر فى المسابقات والمهرجانات.

فرقة أسوان للفنون الشعبية شاركت الفرقة أيضًا بالعديد من المهرجانات والتى منها، تشيكولوفاكيا "أسبوع سلوفاكيا الثقافى" 1984، الهند "مهرجان بومباى" 1985، والبرتغال "مهرجان بورتو" 1989، واليونان "مهرجان ليفكادا" 1993، وكندا " الأسبوع الثقافى بتورنتو" 1993، تونس "مهرجان قرطاج" 1994.

كما شاركت فى كينيا مهرجان "نيروبى" 1994، اليونان "مهرجان كوديسا" 1995، بولندا "مهرجان زاكوبانى" 1996، واسبانيا "مهرجان سودرديل" 1997، وايطاليا "مهرجان أجرجينو" 1998، وبلغاريا "مهرجان صوفيا" 1999.

وشاركت بالهند مهرجان "مدارس" 2000، وبولندا "مهرجان شيخانوف" 2001، وإيطاليا "مهرجان كتانيا" 2001، وليبريا "أسبوع ثقافى" 2012، والسودان "مهرجان السياحة والتسوق" 2012، وأوغندا "أسبوع ثقافى" 2013، الكاميرون "أسبوع ثقافى" 2013.

كما شاركت فى مهرجان موريشيوس "أسبوع ثقافى" 2014، والإمارات "الشارقة" الليالى الثقافية والتراثية 2015، وإندونيسيا 2015، ملاوى "أسبوع ثقافى" 2015، وألمانيا "بورصة برلين" 2016، والسعودية "رياض الجنادرية" 2017، وإريتريا "عيد الاستقلال" 2018، واليونان "مهرجان كرديسا" 2018، والهند "المهرجان الثقافى الثانوى بمعهد التكنولوجيا" 2018.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة كورال أطفال أسوان عرض فني

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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