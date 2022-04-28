يبحث العديد من المواطنين على جوجل عن موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة المعلومات عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 هجريا

وفقًا لما قالته دا الإفتاء المصرية إن استطلاع هلال شهر شوال سيكون يوم السبت الـ 30 من أبريل لعام 2022، الـ29 من رمضان 1443 هجرية، هلال شهر شوال من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر شوال 1443، فقد قالت إنه من المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس الـ 29 من رمضان لعام 1443 هجرية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022.

إجازة عيد الفطر المبارك 2022

وقال بيان مجلس الوزراء عن عيد الفطر المبارك 2022 إن ذلك إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال​.

وينتظر العديد من المواطنين عيد الفطر المبارك لعام 2022 والذي يوافق أول يوم فى العيد يوم الاثنين المقبل، وأعلنت الحكومة المصرية عن إجازة العيد ويستغل العديد من المواطنين إجازة عيد الفطر المبارك من أجل التنزه ومن أجل السفر وقضاء وقت ممتع مع العائلة، وقد حددت وزارة الاوقاف ايضًا ضوابط صلاة العيد وأعلنت عنها رسميًا من خلال بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاوقاف المصرية، ويبنتظر الجميع أيضا موعد استطلاع هلال شهر شوال 1443.