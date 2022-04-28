الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 7 سنوات لسائق ضرب شخصا حتى الموت في شبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، السجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه بضرب شخص حتى وفاته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبراءة 3 متهمين آخرين بنفس القضية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8643 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4456 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ح.ع.ح"، 33 عامًا، سائق، تعدى بالضرب على شخص حتى وفاته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمعاونة آخرين، كما حاز وأحرز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانونية استخدمها خلال التعدى علي المجنى عليه، خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة القسم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن وفاة شخص خلال المشاجرة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وبمناقشة المتهم أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة وتم ضبطه والتحفظ عليه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح المستخدم للمعمل الجنائي لفحصه، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم الأول وبراءة المتهمين الآخرين. 

محافظة القليوبية شبرا الخيمة مستشارين محكمة جنايات السجن المشدد مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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