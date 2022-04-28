الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع قرب احتفالات عيد الفطر.. نظرة حول أبرز فساتين الخطوبة 2022

فساتين خطوبة
فساتين خطوبة

ستكون خطوبتك واحدة من أولى الأحداث في حفل زفافك، من المهم ضبط النغمة الصحيحة من خلال تحديد أسلوبك وذوقك، وهذا يشمل اختيار أفضل وأحدث فساتين الخطوبة، خاصة إذا تزامن مع عيد الفطر المبارك.

يجب أن يتم اختيار  فستان خطوبة الذي يتناسب مع موضوع مناسبتك وشخصيتك.  


من تصاميم فساتين الخطوبة اللافتة للنظر اللافتة للنظر، ذلك الذي يحتوي على  الكثير من التوهج واللون الأزر، مع تاج على الرأس، ستشع هذه العروس مشاعر الأميرة المنطلقة في حفل زفافها، حيث يضيف فستان الخطوبة مزيدًا من السحر والجاذبية إلى ملابس العروس وصور الزوجين بشكل عام.

تتجه فساتين خطوبة ٢٠٢٢ إلى شد الجسم للفتيات، تقوم العرائس بتجربة أنماط مختلفة مع المجوهرات الماسية وتصفيفة الشعر القابلة للسحب للخلف، كما أن القليل من اللمعان في الفستان لا يضر أبدًا، لكن اجعل ذلك منمقًا تمامًا بالترتر.

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يوجد أيضا التصميم المصنوع من  الطاووس باللون العاجي مع لمسات ذهبية الذي أصبح شائعًا، حيث تضيف البلوزة ذات الكتف المرتفع لمسة فريدة على التصميم، اجعل الأشياء بسيطة على مستوى الجمال.

هناك أيضا الفساتين المرصعة بالنجوم، ذات الألوان الهادئة من البيبي بلو، والتي تتكون من خامة التل المشرقة، تعطي إطلالة رائعة للعروس، مع بعض المجوهرات البسيطة.

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عادة ما تكون فساتين الخطوبة جريئة لأن هذا هو اليوم الذي يمكنها فيه إظهار جمالها ورشاقة، معظم الفساتين بطول الأرض ومزينة بالخرز والترتر وما إلى ذلك.


لكي يبدو فستان الخطوبة بمظهر مذهل، يجب أن يكون بالألوان التي تحبها الفتاة. غالبًا ما تكون بألوان الباستيل، لكن بعضها بدرجات داكنة، خاصةً لمواد مثل الساتان والمخمل، اختر المواد التي تريدها ومجموعة الساتان والحرير والدانتيل والشيفون، والمخمل، وما إلى ذلك.

خطوط العنق وأطوال الأكمام هي العوامل الأخرى التي يمكنك الاختيار من بينها.

وفقا لمنصات عالمية.. فساتين بأكمام مربوطة تتصدر موضة ربيع 2022

عيد الفطر فستان خطوبة طاووس ذوق حفل زفاف ساتان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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