«فساتين على الصلبان».. أفضل 10 صور ترصد معاناة الشعوب حول العالم (صور)

أبرزها «الاحتراق البارد للغابات».. 10

الصورة أحد أبرز الفنون الصحفية المؤثرة في سياق الأحداث والأكثر قدرة على كسب التعاطف الإنساني حول العالم، فهي قادرة على نقل المعاني بشكل بسيط، وفي مسابقات الصور العالمية يتم اختيار أبرز الصور التي استطاعت نقل أهم الأحداث الذي مر بها العالم خلال عام.

نرصد في السطور التالية أبرز الصور التي نالت جوائز خلال مسابقة World Press Photo 2022، والقصة التي عبرت عنها.

1- إنقاذ الغابات بالنار

تنقل الصورة التي حازت على مسابقة العام، قيام الاستراليين بحرق الأرض بشكل استراتيجي في ممارسة تُعرف باسم الاحتراق البارد، حيث تتحرك الحرائق ببطء، وتحرق فقط الشجيرات، وتزيل تراكم الوقود الذي يغذي حرائق أكبر.

ويمارس شعب Nawarddeken في West Arnhem Land حروقًا باردة محكومة لعشرات الآلاف من السنين ويرون النار كأداة لإدارة وطنهم الذي تبلغ مساحته 1.39 مليون هكتار.

الصورة التقطها الأسترالي ماثيو أبوت، لصالح ناشيونال جيوغرافيك.



2- غابات الأمازون

تتعرض غابات الأمازون الممطرة لتهديد كبير، حيث تكتسب إزالة الغابات والتعدين وتطوير البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية الأخرى زخمًا في ظل سياسات الرئيس جايير بولسونارو التراجعية بيئيًا.

منذ عام 2019، كان الدمار الذي لحق بمنطقة الأمازون البرازيلية يسير بأسرع وتيرة له منذ عقد. تعد منطقة الأمازون منطقة ذات تنوع بيولوجي استثنائي ، كما أنها موطن لأكثر من 350 مجموعة مختلفة من السكان الأصليين.

حصلت الصورة على جائزة مشروع طويل الأجل، ضمن مسابقة الصورة الصحافية العالمية 2022، وهي من تصوير لالو دي ألميدا، البرازيل، من أجل فولها دي ساو باولو.

3- الدم بذرة

من خلال القصص الشخصية، تتساءل صاحبة الصورة عن اختفاء البذور، والهجرة القسرية، والاستعمار، وما تلاها من فقدان معرفة الأجداد.

وتتألف قصتها المصورة من فيديو وفيلم قصير، تم التقاط بعضها في فيلم منتهي الصلاحية مقاس 35 ملم، ثم رسمه والد روميرو لاحقًا.

في رحلة إلى قرية أسلافهم، كونديناماركا، كولومبيا، يستكشف روميرو الذكريات المنسية للأرض والمحاصيل ويتعرف على جدها وجدتها الكبرى اللذان كانا "حراس البذور".





4- الفساتين الحمراء على الصلبان

التقطت الصور الفساتين الحمراء على الصلبان على جانب الطريق لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في مدرسة كاملوبس الهندية السكنية، وهي مؤسسة تم إنشاؤها لاستيعاب أطفال السكان الأصليين، بعد اكتشاف ما يصل إلى 215 قبرًا بدون شواهد.

وعلقت مديرة مسابقة الصحافة المصورة قائلة: "إنها نوع من الصور التي تحرق نفسها في ذاكرتك، إنها تلهم نوعًا من رد الفعل الحسي. كدت أسمع الهدوء في هذه الصورة، لحظة هادئة لحساب عالمي لتاريخ الاستعمار، ليس فقط في كندا ولكن في جميع أنحاء العالم".

5- أطفال فلسطينيون في غزة

أطفال فلسطينيون يحملون الشموع خلال مسيرة وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في بيت لاهيا في مايو 2021.

وأنهى وقف إطلاق النار 11 يومًا من القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا، العديد منهم من النساء والأطفال، و13 إسرائيليًا، الصورة من التصوير المصورة الفلسطينية تصوير فاطمة شبير.

6- الصراع بين الإنسان والنمور

نمر بالغ يعبر الطريق في محمية النمر تادوبا أنداري، تشاندرابور، ماهاراشترا، الهند. تحتل النمور الواحدة من 15 إلى 30 كيلومترًا مربعًا من الأراضي.



7- أزمة أوكرانيا

شارع هروشيفسكوهو في كييف، في 22 يناير 2014، في اليوم الثاني من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين الموالين للاتحاد الأوروبي. تستخدم وحدات مكافحة الشغب الخاصة، البركوت، الأسلحة ضد الجماهير. في نهاية اليوم، حصدوا خمسة قتلى وعدة مئات من الجرحى. هذا المشروع، الذي تم تصويره في 2013-2021، يلقي نظرة على السياق الأطول أجلًا المؤدي إلى حرب 2022 في أوكرانيا.

8- سينما كابول

فازت صورة أسيتا فردوس وهي تجلس داخل منزلها في كابول، في أفغانستان في 10 نوفمبر 2021، بجائزة الفائز الإقليمي بآسيا، حيث تنقل معاناة فردوس والتي تعمل مديرة سينما أريانا، لكن لا يُسمح لها بدخول السينما لأن طالبان أمرت الموظفات الحكوميات بالابتعاد عن أماكن عملهن.



9- أخشى الذهاب إلى المدرسة

صورة حميرة مصطفى، التي اختطف مسلحون ابنتاها في مدرسة البنات الثانوية الحكومية، تبكي في منزلها، في اليوم التالي لاختطاف أكثر من 300 تلميذة في جنغيبي، وهي قرية في ولاية زامفارا، شمال غرب نيجيريا في فبراير 2021. الصورة لوكالة الأنباء الفرنسية، وفازت بجائزة أفضل صورة بإفريقيا.





10- الحرب التي لا نهاية لها

نساء كشمير يعبرن جدارًا حجريًا للانضمام إلى جنازة راميز أحمد، ضابط شرطة قُتل في هجوم مسلح، في ياشاما شمال شرق سريناغار في كشمير التي تسيطر عليها الهند في ديسمبر 2021. النزاع بين الهند وباكستان الذي يعود إلى الاستقلال عن بريطانيا وتقسيم المنطقة في عام 1947. يدعي كلا البلدين أن كشمير بأكملها.



