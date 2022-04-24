الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«لو فرحك في العيد».. أفضل فساتين الزفاف 2022 (صور)

فساتين الزفاف
فساتين الزفاف

نشر موقع “fustany” تقريرًا، حول أفضل فساتين الزفاف لعام 2022.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بحث العديد من الفتيات ممن يجهزن للزفاف خلال الأيام التي تلي عيد الفطرة المبارك.  

 فساتين القطارات

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

لقد رأينا مؤخرًا الكثير من فساتين القطارات ، وفكرنا فقط في مدى روعتها، و يمكن أن يمضي فستان القطار الجميل على طول الطريق لأنه في حد ذاته بيان ، يمكنك إبقاء التفاصيل الأخرى للفستان بسيطة أضاف فستان الزفاف الجميل هذا من Ellie Saab تفاصيل القوس على الظهر ، لتكمل القطار ، لذلك لا تخف من الذهاب للتفاصيل مع قطارك إنه يمنحنا المشاعر الملكية حقًا ونعلم أنك ستشعر وكأنك أميرة في يومك الخاص.

 وفرة الريش

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

 كانت فساتين الريش موجودة في كل مكان، وهي ليست موضة جديدة تمامًا ، لكنها عادت إلى الظهور بدلاً من ذلك إنها ذروة أزياء الزفاف المهم هنا هو تنفيذ الفستان ، لأنه يجب أن يتم بشكل صحيح حقًا.

فساتين كيب وأكمام

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

هذه النظرة تنضح بأحاسيس الأميرة ،و يمكن لعب الرؤوس والأكمام على الفساتين لأعلى ولأسفل ، لكنها حقًا أحد التفاصيل التي يجب مراعاتها في فستان زفافك يمكن أن تكون أكمام مثل تلك الموجودة في الصورة أعلاه ، أو رداء مصمم بذكاء يضيف الحجم إلى مظهرك.

 بدلة قوية في حفل زفافك

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

قلنا إن ارتداء بدلة قوية في حفل زفافك أمر قوي ، و ليس من التقاليد أن ترتدي النساء بدلات يوم زفافهن ، لكن الكثير من التقاليد عفا عليها الزمن البدلة القوية في يوم زفافك تعني أكثر من مجرد لباس ، فهذا يعني أنه على الرغم من تقييدك ، فأنت تعرف المكان الذي تقف فيه، و يبدو من الغريب أن نقول أن هناك رسالة وراء البدلة ، لكنها صحيحة

 التحول من الكعب إلى الكعب العالي من أجل الراحة والأناقة

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

 اختاري الأحذية ذات الكعب العالي. سوف تكفي الصنادل أو المضخات أو الأحذية الكلاسيكية لا تمنحك الأحذية ذات الكعب العالي مظهر ارتداء الكعب الفعلي على الرغم من أنك لست كذلك ، ولكنها رائعة للعرائس في يومهن اللائي يركضن.

القواطع  في الفساتين

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

تضيف الفساتين المقطوعة الشكل والحجم إلى جسمك وهي أيضًا لمسة جميلة وأصلية لفستان الزفاف التقليدي يضيف بعض الحداثة إلى المظهر وسيجعلك تبدو رائعًا في الصور.

 جربي الحجاب

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

لمسة طرحة تقليدية ، تضفي طرحة الخرز على زهرة الأقحوان في عشرينيات القرن الماضي في The Great Gatsby ، ويجب أن يكون هذا هو اتجاه الزفاف المفضل لدينا حتى الآن إنه مفصل ، جميل للعيون ، و تبدو وكأنها بريق نقود قديم. 

 أكياس اللؤلؤ 

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

 حقائب اليد هي الإكسسوار المثالي للعروس وهي ليست عتيقة أبدًا ، فهي سهلة الحمل حقًا ، وتناسب الأساسيات على الأقل ، وبما أنها متوفرة في العديد من الأنماط والتصاميم المختلفة ، يمكنك البحث عن شيء ما للأمام أو كلاسيكي.

 قفازات معقدة

صيحات فساتين الزفاف لعام 2022

عادت القفازات إلى الأناقة ، بغض النظر عن السياق يمكن أن يكون القفاز البسيط اللطيف تفاصيل جميلة لمظهر زفافك. يمكنك أيضًا مزجها بالاختلاس أو الخياطة أو اللآلئ أو أي شيء يخطر ببالك.

فساتين القطارات رسمية أكثر بساطة تبدو وكأنها أميرة عندما تخطط ليومك تشعر بالرضا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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