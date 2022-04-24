«لو فرحك في العيد».. أفضل فساتين الزفاف 2022 (صور)

نشر موقع “fustany” تقريرًا، حول أفضل فساتين الزفاف لعام 2022.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بحث العديد من الفتيات ممن يجهزن للزفاف خلال الأيام التي تلي عيد الفطرة المبارك.

فساتين القطارات

لقد رأينا مؤخرًا الكثير من فساتين القطارات ، وفكرنا فقط في مدى روعتها، و يمكن أن يمضي فستان القطار الجميل على طول الطريق لأنه في حد ذاته بيان ، يمكنك إبقاء التفاصيل الأخرى للفستان بسيطة أضاف فستان الزفاف الجميل هذا من Ellie Saab تفاصيل القوس على الظهر ، لتكمل القطار ، لذلك لا تخف من الذهاب للتفاصيل مع قطارك إنه يمنحنا المشاعر الملكية حقًا ونعلم أنك ستشعر وكأنك أميرة في يومك الخاص.

وفرة الريش

كانت فساتين الريش موجودة في كل مكان، وهي ليست موضة جديدة تمامًا ، لكنها عادت إلى الظهور بدلاً من ذلك إنها ذروة أزياء الزفاف المهم هنا هو تنفيذ الفستان ، لأنه يجب أن يتم بشكل صحيح حقًا.

فساتين كيب وأكمام

هذه النظرة تنضح بأحاسيس الأميرة ،و يمكن لعب الرؤوس والأكمام على الفساتين لأعلى ولأسفل ، لكنها حقًا أحد التفاصيل التي يجب مراعاتها في فستان زفافك يمكن أن تكون أكمام مثل تلك الموجودة في الصورة أعلاه ، أو رداء مصمم بذكاء يضيف الحجم إلى مظهرك.

بدلة قوية في حفل زفافك

قلنا إن ارتداء بدلة قوية في حفل زفافك أمر قوي ، و ليس من التقاليد أن ترتدي النساء بدلات يوم زفافهن ، لكن الكثير من التقاليد عفا عليها الزمن البدلة القوية في يوم زفافك تعني أكثر من مجرد لباس ، فهذا يعني أنه على الرغم من تقييدك ، فأنت تعرف المكان الذي تقف فيه، و يبدو من الغريب أن نقول أن هناك رسالة وراء البدلة ، لكنها صحيحة

التحول من الكعب إلى الكعب العالي من أجل الراحة والأناقة

اختاري الأحذية ذات الكعب العالي. سوف تكفي الصنادل أو المضخات أو الأحذية الكلاسيكية لا تمنحك الأحذية ذات الكعب العالي مظهر ارتداء الكعب الفعلي على الرغم من أنك لست كذلك ، ولكنها رائعة للعرائس في يومهن اللائي يركضن.

القواطع في الفساتين

تضيف الفساتين المقطوعة الشكل والحجم إلى جسمك وهي أيضًا لمسة جميلة وأصلية لفستان الزفاف التقليدي يضيف بعض الحداثة إلى المظهر وسيجعلك تبدو رائعًا في الصور.

جربي الحجاب

لمسة طرحة تقليدية ، تضفي طرحة الخرز على زهرة الأقحوان في عشرينيات القرن الماضي في The Great Gatsby ، ويجب أن يكون هذا هو اتجاه الزفاف المفضل لدينا حتى الآن إنه مفصل ، جميل للعيون ، و تبدو وكأنها بريق نقود قديم.

أكياس اللؤلؤ

حقائب اليد هي الإكسسوار المثالي للعروس وهي ليست عتيقة أبدًا ، فهي سهلة الحمل حقًا ، وتناسب الأساسيات على الأقل ، وبما أنها متوفرة في العديد من الأنماط والتصاميم المختلفة ، يمكنك البحث عن شيء ما للأمام أو كلاسيكي.

قفازات معقدة

عادت القفازات إلى الأناقة ، بغض النظر عن السياق يمكن أن يكون القفاز البسيط اللطيف تفاصيل جميلة لمظهر زفافك. يمكنك أيضًا مزجها بالاختلاس أو الخياطة أو اللآلئ أو أي شيء يخطر ببالك.