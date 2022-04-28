الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«خيرسون» الأوكرانية تعتمد الروبل الروسي عملة رسمية

أرشيفية
أرشيفية

قال نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون في أوكرانيا، كيريل ستريموسوف، إن المنطقة ستبدأ اعتبارًا من 1 مايو المقبل، اعتماد الروبل الروسي كعملة رسمية لها.

وأضاف المسؤول - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن منطقة خيرسون ستنتقل ابتداءً من مطلع الشهر القادم إلى فضاء الروبل"، مشيرًا إلى أن العملة الروسية ستصبح العملة الرسمية الوحيدة في المنطقة بعد نحو أربعة أشهر وخلال هذه الفترة سيكون بالإمكان تداول الروبل والهريفن (العملة الأوكرانية) في خيرسون.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي بهدف حماية سكان دونباس، وفي 15 مارس الماضي بسط الجيش الروسي سيطرته على منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها.

منطقة خيرسون أوكرانيا “أوكرانيا وروسيا لتوسل السلام ” الروبل الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

«العنكبوت» في المرحلة الثانية.. تامر عبدالمنعم يكشف مراحل مشروع «سينما الشعب»

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

الوطنية للإعلام تنعى محسن نوح.. وزوجته تحدد مكان الجنازة

وفاة الإعلامى الرياضى محسن نوح مقدم برنامج «الكرة فى أسبوع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة