«خيرسون» الأوكرانية تعتمد الروبل الروسي عملة رسمية

قال نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون في أوكرانيا، كيريل ستريموسوف، إن المنطقة ستبدأ اعتبارًا من 1 مايو المقبل، اعتماد الروبل الروسي كعملة رسمية لها.

وأضاف المسؤول - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن منطقة خيرسون ستنتقل ابتداءً من مطلع الشهر القادم إلى فضاء الروبل"، مشيرًا إلى أن العملة الروسية ستصبح العملة الرسمية الوحيدة في المنطقة بعد نحو أربعة أشهر وخلال هذه الفترة سيكون بالإمكان تداول الروبل والهريفن (العملة الأوكرانية) في خيرسون.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي بهدف حماية سكان دونباس، وفي 15 مارس الماضي بسط الجيش الروسي سيطرته على منطقة خيرسون الأوكرانية بأكملها.