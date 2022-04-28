73 معرضًا لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك 73 معرضًا تم إقامتها لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، من خلال إقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات وخاصة مع حلول العيد.

وأشار المحافظ إلى أن المعارض موزعة على جميع أحياء المحافظة، ففي حي منتزه أول يوجد معرض واحد، وفي حي منتزه ثان 4 معارض، أما عن حي شرق فهناك 7 معارض، وفي حي وسط 12 معرضًا، أما عن حي الجمرك فهناك 7 معارض، وفي حي غرب هناك 5 معارض، وفي حي العجمي 8 معارض، وبحي العامرية أول 6 معارض، والعامرية ثان 6 معارض أيضًا، وفي مركز ومدينة برج العرب يوجد 4 معارض.

وأوضح «الشريف»، أن هناك 3 معارض أخرى في (نادي المعلمين- ونادي التطبيقيين- ونادي المهندسين)، لافتًا إلى أن هناك 58 عارضًا من المشاركين في مبادرة "مشروعك" في مبادرة "العيد فرحتنا" حيث تم تسكين 23 عارضًا بنادي المعلمين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 15 عارضًا آخرين بنادى التطبيقيين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 20 عارضًا بنادي المهندسين بنطاق الحي ذاته.