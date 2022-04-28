الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

73 معرضًا لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة في الإسكندرية

العيد فرحتنا بالإسكندرية
العيد فرحتنا بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك 73 معرضًا تم إقامتها لبيع منتجات العيد بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

IMG-20220428-WA0008

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق وتوحيد الجهود للسيطرة على الأسعار ودعم  الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة موجة التضخم العالمية، وتوفير السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة، من خلال إقامة معارض لبيع مستلزمات العيد تحمل اسم موحد "العيد فرحتنا" بأسعار مخفضة، وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية  على توفير كافة السلع  بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات وخاصة مع حلول العيد.

IMG-20220428-WA0010

وأشار المحافظ إلى أن المعارض موزعة على جميع أحياء المحافظة، ففي حي منتزه أول يوجد معرض واحد، وفي حي منتزه ثان 4 معارض، أما عن حي شرق فهناك 7 معارض، وفي حي وسط 12 معرضًا، أما عن حي الجمرك فهناك 7 معارض، وفي حي غرب هناك 5 معارض، وفي حي العجمي 8 معارض، وبحي العامرية أول 6 معارض، والعامرية ثان 6 معارض أيضًا، وفي مركز ومدينة برج العرب يوجد 4 معارض.

IMG-20220428-WA0007

وأوضح «الشريف»، أن هناك 3 معارض أخرى في (نادي المعلمين- ونادي التطبيقيين- ونادي المهندسين)، لافتًا إلى أن هناك 58 عارضًا من المشاركين في مبادرة  "مشروعك" في مبادرة "العيد فرحتنا" حيث تم تسكين 23 عارضًا بنادي المعلمين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 15 عارضًا آخرين بنادى التطبيقيين بنطاق حي شرق، كما تم تسكين 20 عارضًا بنادي المهندسين بنطاق الحي ذاته.

IMG-20220428-WA0011
73 معرض عيد الفطر المبارك منتجات العيد العيد فرحتنا كافة السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

«العنكبوت» في المرحلة الثانية.. تامر عبدالمنعم يكشف مراحل مشروع «سينما الشعب»

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

الوطنية للإعلام تنعى محسن نوح.. وزوجته تحدد مكان الجنازة

وفاة الإعلامى الرياضى محسن نوح مقدم برنامج «الكرة فى أسبوع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة