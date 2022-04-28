الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وزعوا الهدايا على الآخرين.. 5 أشياء تجعل طفلك سعيد في أيام العيد

العيد
العيد

يعتبر عيد الفطر المبارك، وغيره من الأعياد مناسبة سعيدة على قلوب الجميع، لكن دائما ما تكون لها خصوصية خاصة في قلوب الأطفال الصغار، لذلك من المهم أن يعمل الأباء على إدخال السرور في قلوب الأطفال الصغار في هذه المناسبة السعيدة، حتى يحتفظ الأطفال في ذاكرتهم بتفاصيل جيدة تبقى معهم منذ ذلك التاريخ وحتى باقي العمر.

في السطور التالية نشير إلى عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها إسعاد طفلك في أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال ما ورد في موضع "everything":

شراء الملابس الجديدة:

تعمل الملابس الجديدة على إدخال الفرحة والسرور في قلب طفلك بشكل عام، وفي أيام الأعياد بشكل خاص، لذلك من المهم أن تعمل على شراء الملابس الجديدة لأطفالك خلال هذه الأيام، ومن المهم أيضا أن تجعل طفلك يتشارك معك في اختيار هذه الملابس فإن هذه الطريقة من شأنها أن تدخل السعادة على قلب طفلك الصغير أيضا.

المشاركة في إعداد المنزل للعيد:

استعدادا للعيد تقوم الأسر بعدد من العادات المختلفة لعل من بينها استقبال العيد بإعداد الحلويات أو إعادة تنظيف المنزل وترتيبه لذلك من المهم أن تجعل طفلك يقوم بمشاركتك في كل هذه التفاصيل، حيث يمكن لهذه التفاصيل أن تخلف في قلبه عدد من الذكريات السعيدة التي تظل معه باقي عمره.

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شراء زينة العيد: 

يجب أن يعتاد الأهل على شراء زينة العيد سواء كان في عيد الفطر أو غيره من الأعياد عن طريق شراء الزينة المناسبة لكل مناسبة، والقيام بتوزيعها على جميع أرجاء المنزل، ومن المهم أن تجعل الأطفال يشاركونك في القيام بذلك، وإن كان الطفل أصغر من أن يقدم على مثل هذه الخطوة فعلى الأقل اجعل الطفل يشاهدها.

توزيع الهدايا على الآخرين:

اصطحب طفلك إلى الحدائق المختلفة وقم بشراء مجموعة من الهدايا البسيطة واعهد بها إلى طفلك ليقوم بتوزيعها على الأطفال الآخرين فهذه الطريقة تجعل طفلك يشعر بسعادة كبيرة.

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اشتري له مجموع من الألعاب:

بشعر الأطفال بملل كبير من الألعاب التي لديهم، لذلك فإن قيامك بشراء ألعاب جديدة في هذه المناسبة السعيدة، تجعلهم يشعرون أيضا بالسعادة، فلا تتردد في القيام بذلك.

عيد الفطر تنظيف المنزل عيد الفطر المبارك استعدادا للعيد استقبال العيد الأطفال الصغار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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