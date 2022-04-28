الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك: منح تأشيرات خاصة إلى 314 ألف لاجئ من أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الداخلية التشيكية، إنه جرى منح تأشيرات خاصة إلى أكثر من 314 ألف لاجئ من أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في 24 من فبراير الماضي.
وأوضحت السلطات، حسبما ذكر راديو "براج الدولي"، اليوم الخميس - أن أغلب اللاجئين موجودون في العاصمة "براغ" ويبلغ عددهم قرابة 73 ألف شخص، مضيفة أنه تم تسليم 1783 تأشيرة أمس الأربعاء ما يقل بحوالي ألف تأشيرة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.
وتسمح التأشيرات الخاصة للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في البلاد لمدة عام والحصول على رعاية صحية وتعليم وعمل وغيرها من المساعدات، ويمثل الأطفال والنساء وكبار السن أغلب اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى التشيك .
 

وزارة الداخلية التشيكية أوكرانيا ​أوكرانيا​ “أوكرانيا وروسيا لتوسل السلام ”

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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