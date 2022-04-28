رئيس حكومة لبنان يوقع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

وقع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة» في لبنان للفترة الممتدة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥.

جاء ذلك في احتفال أقيم اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء الخارجية التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والتنمية الإدارية والشئون الاجتماعية والصناعة والطاقة والاقتصاد والبيئة والعمل.

كما حضر الاحتفال سفراء الاتحاد الأوروبي بلبنان وإيطاليا واستراليا وبلجيكا والسويد وسويسرا واسبانيا وعدد من ممثلي السفارات والوكالات والهيئات الدولية العاملة في لبنان.

وأطلقت الأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان خلال الفترة من 2022 و2025 والذي يركز على تحسين حياة جميع المواطنين وتحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز وصول المواطن إلى الخدمات الاساسية وتعزيز المساحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا.

ويضع الإطار عدة أولويات أبرزها السلام الذي يهدف إلى الوصول الى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الاجتماعية وتطوير المؤسسات العامة وإعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي.

وبتوقيع الاتفاق اليوم، يدخل الإطار حيز التنفيذ ليبدأ العمل الفعلي للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تطوير مختلف البرامج وتطبيقها.