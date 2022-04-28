الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان طن سردين مملح ودواجن فاسدة في المنوفية

ضبط لحوم فاسده بالمنوفيه
ضبط لحوم فاسده بالمنوفيه

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديريات الطب البيطرى خلال حملات تفتيشية مفاجئة بالباجور وسرس الليان، في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي خلال شهر رمضان المبارك.

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وأفادت المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بشن حملة تفتيشية ليلية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري للمرور على محلات بيع اللحوم للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، أسفرت عن ضبط 550 كجم  دواجن لحوم مصنعات غير صالحة للاستخدام الآدمي.

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وفي ذات السياق أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، إلى  قيام إدارة المجازر بحملة تفتيشية مفاجئة بمدينة سرس الليان ، أسفرت عن ضبط 2,5 طن سردين مملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن حيال المخالفين.

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ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

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محافظة المنوفية أبو الغار حملة شهر رمضان رمضان مبارك التجارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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