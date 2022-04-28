«متحدث الصحة» يكشف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن مصر تشهد على مدار الأسابيع الماضية انخفاض مستمر في معدلات الإصابات بكورونا.

وأضاف لـ«الدستور» أن مصر حتى الأسبوع الوبائي الأخير، سجلت مصر 89 إصابة ويمثل متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما بلغ متوسط الوفيات اليومي بلغ 6 حالات جديدة.

وأعلن «عبد الغفار» توافر كافة أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في مراكز التطعيم بلقاحات كورونا، واستمرت في تقديم خدمات التطعيم للمواطنين.

وقال إنه بلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا نحو 34.3 مليون من المحصنين بالكامل حتى الآن، كما بلغ إجمالي المواطنين الحاصلين على جرعات تنشيطية نحو 2.5 مليون مواطن.

وناشد المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.