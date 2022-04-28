الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«متحدث الصحة» يكشف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن مصر تشهد على مدار الأسابيع الماضية انخفاض مستمر في معدلات الإصابات بكورونا.

وأضاف لـ«الدستور» أن مصر حتى الأسبوع الوبائي الأخير، سجلت مصر 89 إصابة ويمثل متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما بلغ متوسط الوفيات اليومي بلغ 6 حالات جديدة.

وأعلن «عبد الغفار» توافر كافة أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في مراكز التطعيم بلقاحات كورونا، واستمرت في تقديم خدمات التطعيم للمواطنين.

وقال إنه بلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا نحو 34.3 مليون من المحصنين بالكامل حتى الآن، كما بلغ إجمالي المواطنين الحاصلين على جرعات تنشيطية نحو 2.5 مليون مواطن.

وناشد المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الوضع الوبائى فيروس كورونا انخفاض مستمر معدلات الإصابات بالكورونا الأسبوع الوبائى الأخير إجراءات الترصد والتقصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صور)

الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر (فيديو)

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

يحدث غدًا.. منخفض حراري تتعرض له مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة