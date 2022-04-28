الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيم باسنجر الحائزة على الأوسكار تتحدث عن خوفها من الأماكن المكشوفة

كيم باسنجر
كيم باسنجر

التقت الممثلة كيم باسنجر الحائزة على جائزة الأوسكار مع جادا بينكيت سميث هذا الأسبوع للكشف عن رهاب الخلاء الذي تركها في منزلها خلال السنوات القليلة الماضية.

ظهرت باسنجر، 68 عامًا في برنامج الدردشة Red Table Talk الحائز على جائزة بينكيت سميث، لمشاركة تجربتها مع الحالة والتي تقول إنها تركتها متوترة وقلقة وغير قادرة على تذكر كيفية أداء المهام البسيطة.

قالت باسنجر: "لن أذهب لتناول العشاء بعد الآن"، إضافة إلى تجربتها مع الحالة، قالت إنها كانت مثل شيء ما يغلق بداخلك تمامًا وعليك إعادة تعلم كل شيء.

قالت الممثلة التي تقطن في لوس أنجلوس إنها تعاني من جفاف الفم طوال الوقت وكانت "مهتزة للغاية.

جوائز أوسكار 2022.. جيسيكا تشاستين تقتنص جائزة أفض ممثلة من نيكول كيدمان

ما هو رهاب الخلاء؟
وفقًا لموقع NHS : "الخوف من الأماكن المكشوفة هو الخوف من التواجد في مواقف قد يكون فيها الهروب صعبًا أو لن تكون هذه المساعدة متاحة إذا ساءت الأمور".

وكشف الموقع عن أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يمكن أن يخافوا من مغادرة منزلهم أو زيارة مركز تجاري، فإن العديد من الأشخاص يفترضون أن الخوف من الأماكن المكشوفة هو مجرد خوف من الأماكن المفتوحة، ولكنه في الواقع الحالة أكثر تعقيدًا، إذا وجد شخص مصاب برهاب الخلاء هم أنفسهم في موقف مرهق، عادة سيعانون من أعراض نوبة الهلع".

تقول: "كان علي أن أتعلم القيادة مرة أخرى"، ووصفت أعراض الحالة بأنها "مروعة حقًا"، كشفت باسنجر أنها أصبحت متوترة من الظهور.

أكثر الرجال تألقا على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار (صور)

قالت: "كان كل شيء يجعلني أشعر بالتوتر ، مثل الزجاج المنزلق لفتح الباب أو" أين أخطو لفتح الباب؟ " "أصبح كل شيء مهمة كبيرة لمعرفة كيفية القيام بذلك"

وأضافت: "كان علي أن أتعلم القيادة مرة أخرى ولسنوات عديدة لم أكن أعبر الأنفاق في ماليبو."

إيما ستون

كانت أيضا في وقت سابق إيمان ستون الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار صريحة بشأن صراعها مع القلق أثناء نموها.

قالت: "كان لدي قلق شديد عندما كنت طفلة.. كنت أتلقى العلاج من الثامنة إلى العاشرة، كنت أعاني من الخوف من الأماكن المكشوفة.. لم أستطع ترك جانب أمي.. لم أعد أعاني من نوبات الهلع بعد الآن ، لكن كان لدي قلق شديد".

إيما واتسون ليست الأولى.. مشاهير تضامنوا مع القضية الفلسطينية

كيم باسنجر رهاب الخلاء الأماكن المكشوفة الأوسكار خوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

«التعليم» تعلن دخول 3 مدارس يابانية للخدمة في العام الدراسي الجديد

شركات المواهب.. تفاصيل برنامج أوروبا لاستقدام الأيدى العاملة من مصر

تفاصيل اجتماع وزير التعليم لبحث استعدادات امتحانات مراحل الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة