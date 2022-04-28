تداول 5187 طن بضائع عامة متنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول ٥١٨٧ طن بضائع عامة متنوعة و٣٨٨ شاحنة و٦٠ سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية على الأرصفة ١٨ سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول ٣٢٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و١٥١ شاحنة و٦ سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول ١٩٨٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٣٧ شاحنة و٥٤ ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد ٧٨ شاحنة بحمولة ١٤٥٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٤٩ سيارة ملاكي و٢٨ شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد ٢٩ شاحنة بحمولة ٤٧٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٣١ شاحنة فارغة وتم مغادرة السفينة أمل بعدد ٩٣ شاحنة بحمولة ٢٢٤١ طن بضائع عامة ومتنوعة و٦ ملاكي و١١ شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال ٣ شاحنة بحمولة ٦٧ طن بضائع عامة و٥ ملاكي و٦٨ شاحنة فارغة وتصدير ٦٧ شاحنة بحمولة ٩٥٩ طن بضائع عامة، حيث سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٦٨٧راكبًا.

صرف 1000 جنيه مكافأة للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

على جانب آخر أعلنت مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر برئاسة سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة عن صرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة قيمتها 100‪0 جنيه لعدد153‪0 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وذلك بمناسبة منحتي عيد الفطر وعيد العمال بناء على توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة.

أكد سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في بيان له، عن بدء صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة مقدارها 100‪0 جنيه لكل عامل من المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر وعددهم 153‪0 عامل وذلك ضمن توجهات الدولة في الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة بالبحر الأحمر أنه سيتم صرف مكافأة العمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد وذلك بالرقم القومي من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين.