كثافات مرورية متحركة بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حالة من التكدس المروري في بعض الشوارع والميادين، تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أماكن عملهم، كما ظهرت سيولة في عدد من الشوارع الأخرى.

كما شهدت المحاور المؤدية إلى شوارع وسط البلد بالقاهرة، حالة من التكدس المروري، حيث شهد شارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي، ومحور 26 يوليو المتجه من المهندسين إلى أكتوبر كثافات متحركة، كما ارتفعت الكثافات بميدان الجيزة.

وظهرت حالة من التكدس في شارع رمسيس وكوبري أكتوبر، أدت إلى تعطل حركة السير فوق الكوبري لأكثر من نصف ساعة، ما اضطر مستقلي المركبات إلى مغادرتها، والسير على الأقدام.

في حين شهد شارع البحر الأعظم، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار رجال المرور لتيسير الحركة، وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، وعلى ناحية أخرى الطريق الدائري نزلة المؤسسة بمحافظة القليوبية، وصولًا إلى المرج والسلام.

بينما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، سيولة مُرورية متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة، وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي سيولة متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين.