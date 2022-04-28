أدلة جديدة تكشف عدم تعدى جونى ديب على أمبر هيرد بالضرب

كشفت أدلة جديدة تبرئة الممثل الأمريكي جوني ديب، من اتهامات التعدي على طليقته الممثلة أمبر هيرد، بالضرب، حيث قال ضباط الشرطة الذين استجابوا لمكالمة عنف منزلي في شقة الممثلين، إنهم لم يروا علامات على وجهها بعد مشاجرة عام 2016 بين الزوجين حيث تقول هيرد إنها تعرضت للاعتداء.

وشاهد المحلفون في محاكمة ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة إفادات مسجلة يوم الأربعاء، من الضباط الذين قالوا إنهم رأوا “هيرد” تبكي ولكن لا توجد علامات واضحة على جبتها.

ووقع الحادث قبل ستة أيام من وصول “هيرد” إلى محكمة لوس أنجلوس للتقدم بطلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت مع وجود علامة واضحة على وجهها قالت إن “ديب” الحقه بها.

من جانبه قال تايلر هادن، ضابط شرطة لوس أنجلوس، وهو أحد الضباط الذين استجابوا لشقة الزوجين في 21 مايو 2016 ، “إن هيرد رفضت التحدث إلى الضباط ولم تظهر عليها علامات الإصابة، على الرغم من اعترافه بأنها كانت تبكي وكان وجهها أحمر اللون”.

وقال في إفادة مسجلة تم عرضها أمام هيئة المحلفين يوم الأربعاء: "لمجرد أنني أرى امرأة ذات خدود وردية وعيون وردية لا يعني أن شيئًا ما حدث".

كان ديب قد غادر المحكمة بالفعل بحلول الوقت الذي وصل فيه الضباط. قال الضباط" إنهم لا يعرفون من هي هيرد ، أو أنها كانت متزوجة من ديب".

أضاف الضابط:" إنه لم تكن هيرد ولا أي شخص في مجمع البنتهاوس على استعداد لإخباره أو إخبار الضباط الآخرين عن زوج هيرد".

واستمع المحلفون إلى شهادة مماثلة يوم الثلاثاء من ضابط رافق هادن إلى السقيفة.

وشهد الضابط الذي قام بزيارة متابعة في تلك الليلة ، ويليام جاتلين ، يوم الأربعاء بأنه لم ير إصابات أيضًا ، رغم أنه أقر بأن زيارته كانت قصيرة وأنه لم يقترب من هيرد أكثر من 10 أقدام (3 أمتار). قال:" إن الشيك الخاص به كان روتينيًا لأنه يبدو أن المكالمة كانت مجرد نسخة مكررة من تلك التي استجاب لها هادن بالفعل".