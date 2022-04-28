«الكعك» بـ 95 جنيها.. «تموين الإسكندرية» تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، عن اتمام استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك و ذلك على عدة محاور رئيسية، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية المنعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسى في بيان اليوم، إنه تقرر تشديد الرقابة و المتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الفطر، و أن تقسم إجازات المخابز على ثلاث أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم و حصة يومين قادمين.

كما يتم متابعة الأسواق وتكثيف الحملات بحيث تكون صباحية و مسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية، و إعلان الأسعار، و حمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وأوضح أنه يتم متابعة فعاليات مبادرة العيد فرحتنا تحت رعاية الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و التى تقدم تخفيضات تصل إلى ٣٠٪ على السلع الغذائية، والغير غذائية المتعلقة بالعيد و متابعة الرقابة التموينية عليها، للتأكد من مدد الصلاحيات و الإعلان عن الأسعار، وجدية التخفيضات المقدمة، فضلًا عن المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية، وهى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية و سلاسة صرفها للمواطنين و التأكد من توافر السلع التموينية.

أما بالنسبة المجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى ٣٠ ٪.

ويتم عرض كميات من اللحوم و الدواجن و الأسماك الطازجة و الأسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر بالأسعار الآتية:

اللحوم:

لحوم سودانى سعر الكجم ٩٥ جنيهًا، لحوم مجمدة سعر كجم ٨٠ جنيهًا.

الدواجن:

دواجن وزن كجم بسعر ٤٨ جنيهًا.

الأسماك المملحة:

رنجة الكجم بسعر ٤٥ جنيهًا.

بالإضافة لتوافر الزيوت و السمن و المكرونة و الأرز و السكر و البيض و الخضر و الفاكهة بأسعار تنافسية طبقًا للصنف.

وكذلك كعك العيد: عبوة كجم بسعر ٩٥ جنيهًا، وعبوة كيلو و نصف بسعر ١٤٠ جنيهًا.