الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس لتجديد الخطاب الديني انتصار جديد لوسطية الإسلام

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى عبد الوهاب

اعتبر النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلماء الدين بمواصلة نشر صحيح الدين وتوضيح أهدافه العظمى،  منهاج عمل لتجديد الخطاب الديني، للقضاء على ظاهرة التطرف والإرهاب.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر والكثير من الدول العربية والإسلامية دفعت عل مدار عقود، ثمنا فادحًا جراء الإرهاب الذي استند على تفسيرات مغلوطة للدين وتقديم للعنف والدم على غير حقيقة الإسلام السمحة.

وأكد النائب خالد مصطفى، أن تصريحات الرئيس السيسي وتوجيهاته للعلماء انتصار للمدنية والوسطية في الإسلام، والتي تبنتها مصر على مدار تاريخها ويؤمن بها شعبها العظيم، أما الإرهاب والتطرف والعنف فلا دين لهم، ولن تكون لهم أرض أو موضع قدم في مصر.

النائب خالد مصطفى عبد الوهاب مجلس الشيوخ الرئيس السيسي علماء الازهر مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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