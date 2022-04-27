المشوار الحلقة 26.. شجار عنيف بين ماهر وزوجته بسبب الآثار

تضمنت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "المشوار" للنجم محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني الكثير من الأحداث، حيث بدأت العلاقة بين ورد وماهر يطغى عليها التوتر والفتور، ولهذا حظيت حلقة اليوم بإعجاب الجمهور المصري والنقاد.

أحداث الحلقة 26 من المشوار

تشاجر الفنان محمد رمضان "ماهر" في حلقة اليوم مع زوجته دينا الشربيني "ورد" بسبب ذهابها إلى حديقة الحيوان لترى الآثار التي شهدت دفنها على يد زوجها من قبل في هذا المكان، وذلك لأنها تريد من ماهر أن يعيد تلك الآثار إلى الجهة المسئولة عنها وأن يرجعوا إلى منزلهم في دار السلام بدلًا من الهروب، وبعدما انتهي ماهر من معاتبتها قامت هي الأخرى بلومه على نقل شنطة الآثار من مكانها دون علمها.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج «ميديا ​​هوب سعادة – جوهر».