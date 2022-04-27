الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لأسهم مايكروسوفت وفيزا

بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعًا اليوم الأربعاء في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ ساعدت توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد أسعار الفائدة.
وأغلقت أسهم مايكروسوفت مرتفعة 4.8 بالمئة بعد أن قدم عملاق برامج الكمبيوتر في وقت متأخر يوم الثلاثاء توقعات قوية للإيرادات، في حين قفز سهم فيزا للمدفوعات الإلكترونية 6.5 بالمئة بعد أن توقعت إيرادات فوق مستويات ما قبل الجائحة.
وجاءت مكاسب اليوم في أعقاب موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة دفعت المؤشر ناسداك ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر  2020 وسط قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يزيد أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في معركته ضد التضخم.
ومن بين أبرز الخاسرين في جلسة اليوم، هبطت أسهم بوينج 7.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن وقف إنتاج طائرات 777إكس حتى نهاية 2023 .
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعًا 7.18 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند 4182.38 نقطة في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.56 نقطة، أو 0.03 بالمئة، ليغلق عند 1248.18 نقطة.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 46.50 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 33286.68 نقطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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