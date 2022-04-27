مقتدى الصدر يشيد بدور الرئيس السيسى فى إعمار مساجد آل البيت

أشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعمار وافتتاح مسجد الحسين (عليه السلام)، فيما دعا المملكة العربية السعودية إلى إلى إعمار وبناء قبور أهل البيت (عليهم السلام) في البقيع.

وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" بحسب وكالة الانباء العراقية (واع): "ونحن على أعتاب ليلة القدر المشتركة التي نأمل أن تكون ليلة وحدة واعتدال خصوصا بعد ما أقدم عليه الأخ الرئيس المصري من إعمار وافتتاح مسجد رأس الحسين (عليه السلام) في مصر الحبيبة، بمعونة الإخوة البهرة جزاهم الله خيرا".

وتابع: "ومن هنا نأمل من الإخوة في المملكة العربية السعودية إعمار وبناء قبور أهل البيت (عليهم السلام) في (البقيع) في المملكة، وخصوصا بعد تبني الأخ ولي العهد السعودي السياسة الاعتدالية عندهم، لتكون تلك الخطوة بداية وحدة الصف الإسلامي فالاعتدال منهج الحق".



كان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين، حيث شارك الرئيس في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من اشقائه وأنجاله، منهم الأمير جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمى في هذا السياق، أنه في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن عظمة سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".