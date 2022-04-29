الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«معانا لإنقاذ إنسان» تقيم إفطارًا جماعيًا للمشردين (فيديو)

مؤسسة معانا لإنقاذ
مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

أقامت مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، الخميس، حفل إفطار جماعي للمشردين ممن لا مأوى لهم بعد إقامتهم داخل الدار وإعادة تأهيلهم في أجواء رمضانية رائعة تملؤها السعادة والبهجة.

وتهدف المؤسسة إلى دمج المشردين مع المجتمع لتحسين حالتهم النفسية وعدم إشعار النزلاء بأنهم منعزلين عن المجتمع.

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مائدة واحدة تجمع النزلاء والزائرين

ويعد ذلك اليوم بمثابة عيد لكل النزلاء، وذلك بسبب أن الإفطار يكون علة مائدة واحدة يتجمع عليها جميع النزلاء والزائرون ويتناولون وجبة الإفطار في أجواء رمضانية تملؤها السعادة والبهجة بينهم، كما يحرص العاملون داخل المؤسسة على تعليق الأنوار والزينة لنشر أجواء رمضان بين النزلاء، والخروج بهم من حالة الانعزال والمرض.

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 الفرق الموسيقية تحيي حفل الإفطار الجماعي

واستقبلت المؤسسة أثناء الإفطار الجماعي الفرق الموسيقية والتي بدأت بعزف الألحان أثناء تناول النزلاء وجبة  للإفطار، كما قامت المؤسسة باستقبال فريق غناء وعازف عود لنشر أجواء احتفالية بين النزلاء والزائرين وقام الجميع بالغناء والرقص معهم والاحتفال بتلك الأجواء الرائعة.

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رئيس المؤسسة يلتقط الصور التذكارية مع النزلاء

واستقبل المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الزائرين والحديث مع النزلاء وتلبية جميع مطالبهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم والاحتفال مع جميع الحضور.

وقال "وحيد" إن المؤسسة تسعى دائماً لخلق جو اجتماعي بين النزلاء لتحسين حالتهم النفسية والصحية، وذلك بإقامة الإفطار الجماعي والذي يعد بمثابة عادة سنوية تقام كل عام من الشهر الكريم.

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وذكر أن جميع العاملين داخل المؤسسة يحرصون على خلق جو اجتماعي وصحي للنزلاء والتخفيف عنهم، وذلك لأنهم تعرضوا للكثير من الأذى في الماضي، ولذلك يحرص الجميع علي تلبية جميع طلباتهم والخروج بهم من جو العزلة.

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مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان إفطار جماعي الدار أجواء رمضانية السعادة حالتهم النفسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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