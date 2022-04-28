الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعدادًا لـ«كوب27».. التخطيط: أولوية التمويل ستكون للمشروعات الخضراء

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح استعدادات الدولة المصرية لاستضافة فعاليات النسخة 27 مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بنهاية العام الحالى فى مدينة شرم الشيخ.

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط حصلت "الدستور" على نسخة منه، فإن الحكومة تستهدف منح أولوية تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للدولة، والتخارج التدريجى من تمويل المشروعات التى لا تراعى أنماط الاستدامة البيئية،  كما حددت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى التمويل بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن دراسة منح العديد من الحوافز التى تتنوع بين خفض الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الخضراء، ومنح حوافز ضريبية ومساندة تصديرية لمشروعات ومنتجات القطاع الخاص ذات التوجه الأخضر، بالإضافة إلى منح حوافز تمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ذات التوجه الأخضر.

«الدستور» يستعرض فى السطور التالية أهم المشروعات الخضراء ذات الاولوية:

- إعطاء الأولوية لمشروعات إنتاج الأسمدة العضوية والبذور والتقاوى ذات الجودة العالية.

- زراعة الأصناف الزراعية التى تتحمل الإجهاد البيئى.

- رسم خريطة مناخية دقيقة للمناطق الزراعية بدرجة وضوح تصل إلى 1 كم لكل مناطق الجمهورية.

- نشر تطبيق منظومة المكافحة المتكاملة للآفات والحد من كميات المبيدات الكيماوية المستخدمة.

- طرح مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية، إحلال الغاز بديلًا للمنتجات البترولية.

- التوسع فى إقامة المشروعات التى لا ينتج عنها تصرفات سائلة، واسترجاع غازات الشعلة، ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة.

- التوسع فى توصيل شبكات الغاز الطبيعى، والتى تسهم جميعها فى توفير ما بين 10-15% فى قطاعى الصناعة والنقل وتوفير 10% من الاستهلاك فى القطاع  المنزلى.

-  تنفيذ شبكات تصريف الأمطار فى المدن الجديدة، واستخدام الأحجار الجيرية الطبيعية فى البناء.

- تنفيذ مشروعات التنمية على ساحلى البحر المتوسط والأحمر بالاعتماد على تحلية مياة البحر، وجميعها من شأنها تحقيق وفر بنسبة 30% من تكلفة القطاع السكنى.

التخطيط مشروعات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ سندات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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