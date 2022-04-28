الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صياد بكفر الشيخ يتمكن من الإمساك بـ«سمكة قرش» ويتناولها على الإفطار

الصياد محمد الحمراوي
الصياد محمد الحمراوي

تمكن محمد الحمراوي، أحد صيادي برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، من اصطياد سمكة قرش أثناء رحلة صيد على إحدى المراكب بالبحر الأحمر وذلك برفقة عدد آخر من صيادي برج البرلس، وتم الإمساك بالسمكة في طور سيناء.

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وأكد الحمراوي، خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه ذهب بها إلى  بيته وقام بتسويتها والأكل منها على وجبة الإفطار.

وتعتبر سمكة القرش من أكثر الحيوانات البحرية خطورة وشراسة ويوجد العديد من أنواع سمكة القرش فى العالم، حيث تعيش فى غالبية بحار ومحيطات العالم، والعجيب أن سمكة القرش يوجد منها أنواع مفترسة وأنواع أخرى غير مفترسة، إذ تعيش فى البحار والمحيطات منذ ما يقرب من 400 مليون سنة وهى بذلك أقدم من الديناصورات.

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ولا تمتلك سمكة القرش هيكلا عظميا مثل باقى الأسماك الأخرى وإنما لديها هيكل غضروفي، وتتميز بنمو أسنانها باستمرار، فالأسنان التى تسقط من سمكة القرش تعوض بغيرها، وتستطيع سمكة القرش الابيض اكتشاف قطرة دم واحدة فى 100 لتر من الماء وتشعر بكمية صغيرة من الدماء من على بعد 5 كيلومترات، وأيضا تستطيع تعقب صوت فريستها من مسافة تزيد عن 244 مترا.

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وتعتبر سمكة القرش الأبيض من أضخم الحيوانات البحرية فى العالم وقد يصل طولها إلى 12 مترا، وتمتلك حاسة تسمى حاسة الاستقبال الكهربائية لتساعدها فى تعقب فريستها وهذه الحاسة تجعلها قادرة على إدراك المثيرات الكهربائية الطبيعية، فعندما تتحرك الفريسة حتى وإن كانت صغيرة فإن هذه الحركة ينتج عنها شحنة كهربائية تشعر بها سمكة القرش حتى أن بعض أنواع سمكة القرش يستطيع أن يشعر بواحد على مليار فقط من الفولت.

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والغريب أن سمكة القرش تغرق وتموت إذا توقفت عن الحركة، فهى بحاجة إلى التحرك دوما لضخ الماء إلى خياشيمها وفمها، وسمكة القرش من الحيوانات التى تسبب خطرا بالغا على حياة الإنسان حيث يتم تسجيل من 5 إلى 15 حادثة وفاة بشرية سنويا نتيجة هجوم سمكة القرش، وعلى الجانب الآخر هناك حوالي 100 مليون سمكة قرش تقتل سنويا نتيجة عمليات الصيد.

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يوجد حوالي 400 نوع من سمكة القرش وتنقسم أنواعه هذه إلى 30 عائلة تحتوي كل عائلة على 8 أعضاء من سمكة القرش ومن بين الـ 400 نوع يوجد 30 نوع فقط متوحش، أما باقى أنواع سمكة القرش فلا يعتبر من الحيوانات المفترسة، ومن الـ 30 عائلة التى ذكرناهم هناك أربعة أنواع تعد أخطر أنواع سمكة القرش فى العالم وهى القرش الأبيض والقرش الثور والقرش النمر والقرش المحيطي.

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سمكة القرش لها مهارة غريبة جدا فهى تستطيع تقييم فريستها من أول عضة، حيث تستطيع بسرعة مذهلة معرفة حجم الدهون التى ستحصل عليها من هذه الفريسة، ومن الطريف أيضا أن سمكة القرش لاتنام ولا تتوقف عن الحركة كما قلنا من بداية حياتها حتى تموت.

صيد البحر الحمراوي سمكة فطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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