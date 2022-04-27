«الزراعة» تُصدر تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، فقد تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة ووجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها، فضلًا عن المرور على محاصيل الفاكهة المختلفة: الموز- الزيتون - الموالح- الجوافة - المانجو- الخوخ- التفاح - الكمثرى، بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والقليوبية ومنطقة وادي النطرون للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية.

وأوضح مدير المعهد، أن الوزارة نفذت عددًا من الجولات لمتابعة زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية، فضلًا عن المرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض، كذلك المرور على محاصيل الفول البلدي بمحافظات مصر المختلفة، والمرور على محافظات "المنيا - أسيوط - الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية - الغربية - الدقهلية- البحيرة - كفر الشيخ- القليوبية -النوبارية" للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر الفراولة- البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار -البسلة -الفاصوليا -اللوبيا، والمرور على زراعات محصول البصل بمحافظات الدقهلية ودمياط لرصد الحالة المرضية بها وإعطاء التوصيات الفنية للأمراض المتواجدة.

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي للمعهد، أكد خليل أنه تم نشر 5 بحوث بمجلات علمية دولية، وتنفيذ 35 مدرسة حقلية في المحاصيل الشتوية لمحافظات مصر المختلفة، كما عقدت 8 ندوات إرشادية عن فحص العفن الهبابي في المانجو في محافظة الإسماعيلية ضمن النشاط الإرشادي للمعهد.

وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد، فقد تم فحص 368 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلًا عن فحص 41 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

كذلك الاشتراك فى أعمال 22 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص 38 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء 10 جم نانورسيليكا قسم حصر وتقسيم الفطريات، كذلك تعريف عدد ( 1 ) عزلة فطرية قسم حصر وتقسيم الفطريات، وشراء ( 2 ) كجم ميكرويزا، وعدد ( 1 ) عزلة بكتيرية قسم البكتيريا، فضلًا عن تحليل أنزيمات بالمعمل المركزى، وفحص 26 طردًا بها تقاوي بذور مختلفة.