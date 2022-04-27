مائل للحرارة نهارًا والبرودة ليلًا.. تفاصيل طقس عيد الفطر المبارك 2022

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك، وتأتي علينا أيام البهجة والفرح، وهي أيام عيد الفطر المبارك ٢٠٢٢، ويستغل العديد من المواطنين العيد للسفر والتنزه مع للأسرة والأطفال، لذلك يسأل العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال العيد.

أعلن معهد البحوث الفلكية، أنه من المتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك، يوم الإثنين المقبل، ما يعني أن وقفة عيد الفطر 2022 تأتي يوم الأحد 1 مايو.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة العيد، حيث إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء، ويسود هذا الطقس باقي أيام العيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد الذي يوافق وقفة عيد الفطر في جميع الأنحاء كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 30 درجة للعظمى و17 للصغرى.

- السواحل الشمالية: 24 درجة للعظمى و16 للصغرى.

- جنوب سيناء: 34 درجة للعظمى و 24 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: 34 درجة للعظمى و17 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 39 درجة للعظمى و24 للصغرى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة.

حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية.

ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية إلى تدني مستوى الرطوبة.

وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى، وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.