رئيس مدينة كفر الدوار يتابع الجاهزية لاستقبال عيد الفطر ويوجه بمتابعة الأسواق

عقد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لكفر الدوار، بحضور قيادات الوحدة ورؤساء القرى، ومديري عموم الإدارات الخدمية بكفر الدوار، ومسئولي شركات المرافق العامة، وتضمن الاجتماع - الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بالوحدة- مناقشة عدد من التوصيات، واتخاذ قرارات بشأنها لضمان سرعة تنفيذها تسهيلاً على المواطنين، مع التصديق على محضر الجلسة الماضية.

حيث استهل "رئيس المدينة" حديثه بالتهنئة بموسم الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري خلال هذه الفترة، والتي تتضمن أعياد الربيع وعيد القيامة وعيد تحرير سيناء، وكذلك قرب حلول عيد الفطر المبارك.

واستمع "قطاطو" لعرض جاهزية الإدارات واستعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة والإنارة بنطاق المساجد وبالطرق والشوارع المؤدية إليها، وكذلك متابعة رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي طارئ.

كما شدد "رئيس المدينة" خلال الاجتماع على تكثيف الحملات التموينية لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع ومراجعة صلاحياتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة لها وردع المخالفين، فضلاً عن متابعة التجهيزات والإجراءات اللازمة لاستقبال موسم حصاد القمح.

وأكد "قطاطو" على التصدي بكل حزم لكافة صور التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة كافة أعمال البناء المخالف بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأيضًا تابع "رئيس المدينة" جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية لاستقبال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فضلاً عن الخطط المقررة لتكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس للحد من نقل العدوى حرصًا على سلامة الطلاب، وأيضًا جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب خلال عملية الامتحانات دون وجود معوقات، والتدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

كما استمع "قطاطو" لعرض من الإدارة الصحية حول عمل الفرق الثابتة والمتحركة لتطعيم لقاح فيروس "كورونا"، ونسب الإقبال وخطة العمل خلال الفترة المقبلة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، وذلك في إطار الحملة القومية التي تتبناها الدولة للتوسع في التطعيم ضد فيروس "كورونا"، والإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار الفيروس.