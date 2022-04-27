الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة كفر الدوار يتابع الجاهزية لاستقبال عيد الفطر ويوجه بمتابعة الأسواق

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لكفر الدوار، بحضور قيادات الوحدة ورؤساء القرى، ومديري عموم الإدارات الخدمية بكفر الدوار، ومسئولي شركات المرافق العامة، وتضمن الاجتماع - الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بالوحدة- مناقشة عدد من التوصيات، واتخاذ قرارات بشأنها لضمان سرعة تنفيذها تسهيلاً على المواطنين، مع التصديق على محضر الجلسة الماضية. 

حيث استهل "رئيس المدينة" حديثه بالتهنئة بموسم الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري خلال هذه الفترة، والتي تتضمن أعياد الربيع وعيد القيامة وعيد تحرير سيناء، وكذلك قرب حلول عيد الفطر المبارك.

واستمع "قطاطو" لعرض جاهزية الإدارات واستعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة والإنارة بنطاق المساجد وبالطرق والشوارع المؤدية إليها، وكذلك متابعة رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي طارئ.

كما شدد "رئيس المدينة" خلال الاجتماع على تكثيف الحملات التموينية لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع ومراجعة صلاحياتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة لها وردع المخالفين، فضلاً عن متابعة التجهيزات والإجراءات اللازمة لاستقبال موسم حصاد القمح.

وأكد "قطاطو" على التصدي بكل حزم لكافة صور التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة كافة أعمال البناء المخالف بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأيضًا تابع "رئيس المدينة" جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية لاستقبال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فضلاً عن الخطط المقررة لتكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس للحد من نقل العدوى حرصًا على سلامة الطلاب، وأيضًا جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب خلال عملية الامتحانات دون وجود معوقات، والتدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب. 

كما استمع "قطاطو" لعرض من الإدارة الصحية حول عمل الفرق الثابتة والمتحركة لتطعيم لقاح فيروس "كورونا"، ونسب الإقبال وخطة العمل خلال الفترة المقبلة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، وذلك في إطار الحملة القومية التي تتبناها الدولة للتوسع في التطعيم ضد فيروس "كورونا"، والإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار الفيروس.

امتحانات الشعب كفر الدوار فيروس كورونا امتحانات الثانوي عمال النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الحبس سنتين لمرتضى منصور فى «سب الخطيب»

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

رئيس الوزراء: الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس الصادرة بالأمس وفق خطة تنفيذية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الإفراج بالعفو عن 3273 نزيلًا بمناسبة تحرير سيناء

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

التحقيق مع 10 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

سر الحملة الموجهة ضد وزير الأوقاف!

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 جنود جراء القصف الإسرائيلي على دمشق