الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تتفاعل إيجابيا مع تصريحات الرئيس.. و«السوقي» يربح 3.5 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو شبه جماعي لدى ختام معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، تلك التي قابلتها قوى بيعية عنيفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين.

ولعبت التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم منظومة سوق المال وتوجيه الحكومة بضرورة العمل على التجهيز لطرح حصص من شركات الحكومة وقطاع الأعمال في البورصة، وأيضا الشركات التابعة للقوات المسلحة دورا محوريا فى صعود السوق، رغم التراجعات التي منيت بها أسواق المال العالمية بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية عشية أمس الأول.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 697.5 مليار جنيه، مقابل 694  مليارا أمس الأول.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة 34. 0%، بما يعادل 36 نقطة، ليغلق عند مستوى 10718.22 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 59. 0%، بما يعادل 10.7 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1824 نقطة، ما ساهم فى ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 64. 0%، بما يعادل 17.6 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 2771.66 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 770 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 257.3 ألف ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 28.7 ألف صفقة شراء وبيع.

 

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