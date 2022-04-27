الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس حارس عقار في سرقة مقاول بالبساتين

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل مقاول لسرقته.

 وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه: "علمت باحتفاظ القتيل بأموال برفقته لشراء شقة سكنية، وانتهزت فرصة وجوده بمفرده، وخنقته لسرقة أمواله".

 تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب"، كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على المتوفى ( مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق "، وبسؤال أهليته كلاً من (نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) قرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول) وأنه أبلغه هاتفياً أنه إنتهى من معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيداً لشرائها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

 تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة، وأمكن العثور عليهما بإرشاده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

قاضي المعارضات جنح البساتين حارس عقار ذمة التحقيق 15 يوم مقاول

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