نجوم «مكتوب عليا» يحتفلون بانتهاء تصويره.. وأبو ذكري: انتظروا مفاجآت الحلقة الأخيرة (صور)

وسط أجواء احتفالية مبهجة يسودها الحب، انتهى المخرج خالد الحلفاوي من تصوير آخر مشاهد مسلسل "مكتوب عليا"، بوجود أبطال العمل، ووجه النجم أكرم حسني الشكر لفريق عمل بالكامل، وقال: "اشتغلنا على المسلسل منذ يوليو الماضي، ويجب أن أوجه شكر خاص للحلفاوي على مجهوده الكبير".

حضر الاحتفال النجم عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، والقدير إسماعيل فرغلي، والكوميديان محمد طعيمة والمطربة هلا رشدي، محمود السيسي، الطفلة هنا زهران، ومؤلف العمل إيهاب بليبل، المنتج الفني أمير المنشاوي والبرديوسر لوجي حجاب.

وحضرت أسرة النجم أكرم حسني لتهنئته بنجاح المسلسل، خاصة بعد أن تصدر "مكتوب عليا" المركز الثالث في الأعلى مشاهدة على منصة "watch it"، وبعد الاشادات التي جعلته أحد أبرز المسلسلات على مائدة عدد كبير من العائلات المصرية والعربية خلال موسم دراما رمضان.

وعبر كريم أبوذكري في تصريحات صحفية عن سعادته بردود الفعل على المسلسل حتى الآن، مؤكدا أن الحلقات الأخيرة ستشهد مفاجئات للجمهور، موضحا أن الحلقات المقبلة ستشهد ظهور نجوم آخرون كضيوف شرف.

وأشار أبوذكري إلى أن "مكتوب عليا" اخذ مجهودا كبيرا في التجهيزات حتى يخرج للجمهور بأفضل صورة، وكشف أن تعاونه الثالث مع خالد الحلفاوي في "مكتوب عليا" يأتي بعد نجاحهما في "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، مضيفا أنه ارتاح في التعاون معه لأنه مخرج فاهم كوميديا وقادر على تحقيق الورق الحلو بصورة حلوة تناسبه، فيخرج العمل متكامل الأركان على مستوى الكتابة والصورة والأداء.

وقال : "كل دور متسكن صح وكل فنان أو فنانة معانا هما الأنسب في دورهم وهو ما ظهر في ردود أفعال الجمهور الذي اشاد بالعمل واشاد بكل فنان في دوره".

جدير بالذكر أن "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.