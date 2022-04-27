نشرة أخبار العرب| القبض على إرهابي خطير في العراق.. وأحداث فلسطين الأبرز

شهدت العديد من الدول العربية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز ما جاء في نشرة أخبار العرب.

ليبيا والجامعة العربية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر أبو الغيط في برقيته عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات للمنفي، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي الخير والرفاهية، داعياً الله بأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

السعودية

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد؛ لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال 10 سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصاً وظيفية للمواطنين.

وأضافت المالية، في بيانها، أن الاتفاقية تتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد، كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

ونوهت، بأنه جاء اختيار المملكة لشركة لوسِد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات، والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعما للمحتوى المحلي؛ الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزاً رئيساً للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية؛ حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً.

وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

وجاء إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسِد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.

تونس



قال مسؤول قضائي، الأربعاء، إن قاضيا تونسيا قرر حبس أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابس جنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات في ما إذا كانت السفينة أغرقت عمدا.

وكان مسؤولون تونسيون قد قالوا هذا الشهر إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم.

لكنهم قالوا لاحقا إنه تبين أن حمولة السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة.

ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.

وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة قرر قاضي محكمة قابس حبس أفراد الطاقم.

وقال محمد الكراي، المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك المحلية: "أصدر قاضي التحقيق بطاقة حبس بحق طاقم السفينة".

العراق



أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي خطير مسؤول سابق عن معسكرات داعش في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "قوة من اللواء 30 ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت من القبض على إرهابي خطير في سهل نينوى عقب متابعة دقيقة".

وأضافت، أنَّ " المتهم مطلوب بالمادة 4 إرهاب وهو المسؤول السابق عن معسكرات داعش في نينوى"، مشيرة الى "احالته الى الجهات القضائية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة".

فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 مواطنا من الضفة وغزة.

من قطاع غزة، اعتقلت بحرية قوات الاحتلال، ستة صيادين في بحر محافظة رفح جنوبا، وهم: محمود نبيل البردويل، ومحمد إسعيد أبو بطن، خليل أيمن البردويل، محمد أيمن البردويل، محمد إبراهيم البردويل، وإبراهيم هويشل أبو عدوان.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب من بلدة قباطية جنوبا، وعاصم جمال أبو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم من مخيم جنين.

ومن رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر رياض أبو صفية (62 عاما) من قرية بيت سيرا، والأسير المحرر محمد غيظان، ونجليه عوض وعبد العزيز من قرية قبيا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عصام جودت إسماعيل ريان (46 عاما)، من قرية بيت دقو شمال غرب المحافظة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وليد أبو تركي ونجله محمد، من خربة قلقس شرق المحافظة، والأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف.