الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022 وكيفية حساب قيمتها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

أيام قليلة وينتهي شهر رمضان وتبدأ أيام عيد الفطر 2022، ويبحث المسلمون خلال تلك الفترة عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2022 والتي تعد فرض على كل مسلم عاقل بالغ، كما يبحث المواطنون عن رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022؛ لحساب زكاة عيد الفطر 2022، حتى يتثنى لهم إخراج الزكاة في أوقاتها، وحساب قيمة زكاة الفطر.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

وارتفعت معدلات البحث خلال تلك الفترة على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2022.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال التقرير التالي آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2022.

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ذكرت دار الإفتاء المصرية أن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2022 يكون قبل صلاة عيد الفطر 2022 مباشرة، حيث أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر 2022 قبل العيد بيوم أو يومين، مستشهدة بذلك من خلال السنة النبوية لثبوت ذلك في الكثير من الأحاديث.

وأكدت دار الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة عيد الفطر 2022، بعد صلاة عيد الفطر 2022 باطل، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عندما خطب في الناس: "أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل حر وعبد، وصغير وكبير"، ويكره تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد، فإن تأخر فلا تسقط ويجب إخراجها.

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قيمة زكاة عيد الفطر 2022

حدد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، قيمة زكاة عيد الفطر 2022، والتي قدرها بـ 15 جنيهًا محد أدنى عن كل فرد، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر 2022 تعادل نحو 2.5 كيلوجرام من القمح، وبالحسابات الرياضية عندما يكون قيمة كيلوجرام واحد من القمح يساوي 6 جنيهات فإن الـ 2.5 كيلوجرامات من القمح تساوي 15 جنيهًا.

وأكدت دارالإفتاء أن زكاة عيد الفطر 2022 يمكن إخراجها نقودًا أو حبوب، يجب إخراج زكاة عيد الفطر 2022 قبل صلاة العيد، ولا مانع من التعجيل بها في اليوم الأول من رمضان، وهي فرض على كل مسلم، ولا تجوب إخراجها عن المتوفى الذذي توفاه الله قبل غروب آخر يوم في شهر رمضان.

وحددت دار الإفتاء أيضًا، أن المسكين الذي لا يملك قوت يومه لا تجوب عليه زكاة عيد الفطر 2022، وتخرج للفقراء والمساكين اللذين ذكرهم الله في كتابه العزيز في مصارف الزكاة.

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