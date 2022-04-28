للمرأة الحامل.. كيف يمكنك معرفة إصابتك بمشكلة فى الكبد الدهنى؟

إذا لاحظت النساء الحوامل بعض الأعراض المتعلقة بصحة البطن أثناء الحمل، فيجب أن نفهم أنه قد يكون لديهن مشكلة في الكبد الدهني، في هذه المقالة سوف نخبرك عن هذه الأعراض.

ألم المعدة

السيدة الحامل تعاني من مشكلة غازات في الجسم ونتيجة لذلك قد يكون هناك أيضًا ألم في البطن بينهما،. يستمر الألم في المعدة لبعض الوقت ويتحسن عند إطلاق الغاز، ولكن إذا لم يزول ألم بطن المرأة الحامل، فقد يكون من أعراض الكبد الدهني، يجب على المرأة أن تذهب إلى الطبيب وتجد حلاً لهذه المشكلة.

القيء أو الغثيان

من الشائع أن تعاني النساء الحوامل من القيء أو الغثيان، ومع ذلك، إذا استمرت مشكلة القيء أو الغثيان بعد تناول شيء ما، فلا تتجاهلها، قد يكون هذا بسبب الدهون المخزنة في الكبد، لا تنسى تجاهل مشكلة القيء أو الغثيان لفترة طويلة.

إنهاك

وجود الكبد الدهني له تأثير سيء على عمل الجهاز الهضمي، بسبب العبء الزائد على الجهاز الهضمي، تبدأ طاقة الجسم بالتلف فيه ولابد أن يحدث التعب في هذه الحالة، تعاني النساء الحوامل من مشكلة التعب، لكن الإرهاق المفرط يمكن أن يكون خطيرًا، إذا كنت تشعرين بتعب أكثر أثناء الحمل، فاستشيري الطبيب على الفور.