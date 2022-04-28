الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للمرأة الحامل.. كيف يمكنك معرفة إصابتك بمشكلة فى الكبد الدهنى؟

سيدة حامل
سيدة حامل

إذا لاحظت النساء الحوامل بعض الأعراض المتعلقة بصحة البطن أثناء الحمل، فيجب أن نفهم أنه قد يكون لديهن مشكلة في الكبد الدهني، في هذه المقالة سوف نخبرك عن هذه الأعراض.

ألم المعدة

السيدة الحامل تعاني من مشكلة غازات في الجسم ونتيجة لذلك قد يكون هناك أيضًا ألم في البطن بينهما،. يستمر الألم في المعدة لبعض الوقت ويتحسن عند إطلاق الغاز، ولكن إذا لم يزول ألم بطن المرأة الحامل، فقد يكون من أعراض الكبد الدهني، يجب على المرأة أن تذهب إلى الطبيب وتجد حلاً لهذه المشكلة.

القيء أو الغثيان

من الشائع أن تعاني النساء الحوامل من القيء أو الغثيان، ومع ذلك، إذا استمرت مشكلة القيء أو الغثيان بعد تناول شيء ما، فلا تتجاهلها، قد يكون هذا بسبب الدهون المخزنة في الكبد، لا تنسى تجاهل مشكلة القيء أو الغثيان لفترة طويلة.

إنهاك

وجود الكبد الدهني له تأثير سيء على عمل الجهاز الهضمي، بسبب العبء الزائد على الجهاز الهضمي، تبدأ طاقة الجسم بالتلف فيه ولابد أن يحدث التعب في هذه الحالة، تعاني النساء الحوامل من مشكلة التعب، لكن الإرهاق المفرط يمكن أن يكون خطيرًا، إذا كنت تشعرين بتعب أكثر أثناء الحمل، فاستشيري الطبيب على الفور.

القيء أو الغثيان الكبد الدهنى الكبد الدهني له تأثير سيء على عمل الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي العبء الزائد على الجهاز الهضمي النساء الحوامل من مشكلة التعب الإرهاق المفرط

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في الهرم

بسبب الصين.. هل يتراجع أيلون ماسك عن صفقة شراء تويتر؟

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

الاختيار 3 الحلقة 26| خلال لقائه بـ الكتاتنى.. السيسى: «لو رفعتوا السلاح مش هتقوم لكم قومة لـ50 سنة»

صلاة التهجد في رمضان كم ركعة؟.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة