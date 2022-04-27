«فانوس وهلال».. زراعة الإسكندرية تنظم حفل الإفطار السنوي للكلية

نظمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حفل الإفطار السنوي لطلاب الكلية، فى جو تسوده الألفة والمودة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد الكلية.

تميز الحفل الذى نظمه وأعده إتحاد الطلاب بالتعاون مع قسم رعاية الشباب الكلية، بتنسيقه على شكل فانوس وهلال ونجمة، وشارك فيه حوالى ١٠٠٠ طالب، وحضره الدكتور أحمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور هشام عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق القيعى عميد الكلية الاسبق، بالاضافة إلى مستشارى لجان رعاية الشباب وبعض أعضاء هيئة التدريس، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

وتضمن حفل الإفطار فقرات متنوعة من عرض التنورة وإنشاد دينى وموسيقى رمضانية.

وكانت قد نظمت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حفل إفطار جماعي بملاعب الكلية، وجاء تنظيم الحفل على شكل شيخ يبتهل بالدعاء يتحلى بالسكينة والسلام.

وزين «الداعي» أرض إفطار كلية الهندسة، والتي تم تنظيمه بعد عامان من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث كان آخر إفطار جماعي في عام 2019،

وكان شكل الملعب فى إفطار هندسة 2019 عبارة عن راقص التنورة، بجلبابه الواسع الفضفاض، وحزام الوسط.. وطاقيته الصوف الاسطوانية الطويلة.

وأعتاد طلاب كلية الهندسة كل عام على تنظيم حفل الإفطار الجماعي للكلية بشكل جديد من بينها فانوس او مسجد وهو ما يميز إفطار كلية الهندسة بالإسكندرية.

ونشرت الصحف الرسمية لاتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عبر الفيس بوك منشورًا قبل حفل الأفطار تضمن: «يمكن يكون ده مش أول فطار بس أول تقدير لمعنى كلمة "لمة". عدت فترة صعبة كلنا عيشناها و منها عرفنا قيمة اللمة بجد، اتحرمنا من لمة الأهل و الصحاب، اتحرمنا من فطار هندسة، مننا اللي هيبقى آخر فطار ليه ومننا اللي كان مستنيه من ساعة دخول الكلية، و بعد غياب ٢٠٢٠ و٢٠٢١ احنا على بعد أيام من فطار هندسة ٢٠٢٢.. تفتكر رسمة السنادي هتبقى عاملة إزاي؟».

وتفاعل الطلاب مع المنشور بترجيح بعض الأفكار حتى تم تنفيذ يوم الإفطار الجماعي بصورة الداعي.

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