الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فانوس وهلال».. زراعة الإسكندرية تنظم حفل الإفطار السنوي للكلية

حفل افطار كلية الزراعة
حفل افطار كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، حفل الإفطار السنوي لطلاب الكلية، فى جو تسوده الألفة والمودة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد الكلية.

تميز الحفل الذى نظمه وأعده إتحاد الطلاب بالتعاون مع قسم رعاية الشباب الكلية، بتنسيقه على شكل فانوس وهلال ونجمة، وشارك فيه حوالى ١٠٠٠ طالب، وحضره الدكتور أحمد مهدى وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور هشام عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق القيعى عميد الكلية الاسبق، بالاضافة إلى مستشارى لجان رعاية الشباب وبعض أعضاء هيئة التدريس، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

وتضمن حفل الإفطار فقرات متنوعة من عرض التنورة وإنشاد دينى وموسيقى رمضانية.

وكانت قد نظمت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حفل إفطار جماعي بملاعب الكلية، وجاء تنظيم الحفل على شكل شيخ يبتهل بالدعاء يتحلى بالسكينة والسلام.

وزين «الداعي» أرض إفطار كلية الهندسة، والتي تم تنظيمه بعد عامان من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث كان آخر إفطار جماعي في عام 2019،
وكان شكل الملعب فى إفطار هندسة 2019 عبارة عن راقص التنورة، بجلبابه الواسع الفضفاض، وحزام الوسط.. وطاقيته الصوف الاسطوانية الطويلة.

وأعتاد طلاب كلية الهندسة كل عام على تنظيم حفل الإفطار الجماعي للكلية بشكل جديد من بينها فانوس او مسجد وهو ما يميز إفطار كلية الهندسة بالإسكندرية.

ونشرت الصحف الرسمية لاتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عبر الفيس بوك منشورًا قبل حفل الأفطار تضمن: «يمكن يكون ده مش أول فطار بس أول تقدير لمعنى كلمة "لمة". عدت فترة صعبة كلنا عيشناها و منها عرفنا قيمة اللمة بجد، اتحرمنا من لمة الأهل و الصحاب، اتحرمنا من فطار هندسة،  مننا اللي هيبقى آخر فطار ليه ومننا اللي كان مستنيه من ساعة دخول الكلية، و بعد غياب ٢٠٢٠ و٢٠٢١ احنا على بعد أيام من فطار هندسة ٢٠٢٢.. تفتكر رسمة السنادي هتبقى عاملة إزاي؟».

وتفاعل الطلاب مع المنشور بترجيح بعض الأفكار حتى تم تنفيذ يوم الإفطار الجماعي بصورة الداعي.

FB_IMG_1651048679611
FB_IMG_1651048679611
FB_IMG_1651048673939
FB_IMG_1651048673939
كلية الزراعة جامعة الإسكندرية حفل الإفطار السنوي فانوس وهلال ونجمة ١٠٠٠ طالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الرئيس السيسي يدعو للمصريين باحتفالية ليلة القدر.. وهذا نص الدعاء

تراجع أسعار السكر عالميا وثباتها في السوق المصري عند تاجر الجملة

الإسكندرية: رفع كفاءة طريق المحمودية ومدخل الصحراوي استعدادًا لموسم الصيف

ضبط مستلزمات تصنيع لحوم غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

بالأسماء.. السيسي يكرم الفائزين في الفرع الثاني من مسابقة القرآن العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية