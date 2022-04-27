إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالصف

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بنطاق منطقة الصف.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المقود وانقلاب السيارة، والذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.