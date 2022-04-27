البيت الأبيض: نعمل على إيجاد بدائل للغاز الروسي لأوروبا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن واشنطن تعمل من قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا على إيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي الذي تعتمد العديد من الدول الأوروبية.

وقالت ساكي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل حاليًا مع الحلفاء لحل هذه الأزمة بعدما هددت موسكو بقطع الغاز الطبيعي بدءًا من اليوم.

وأضافت أن "واشنطن طلبت من دول آسيا تزويد الدول الأوروبية بالغاز، ونسعى إلى التوصل معهم إلى اتفاق لحل أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا".