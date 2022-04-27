الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يعود ترامب إلى «تويتر» بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة؟

ترامب
ترامب

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن شراء رجل الأعمال إيلون ماسك لمنصة التدوين العالمي "تويتر"، قد تعني عودة عدد من الحسابات المثيرة للجدل مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكاتي هوبكنز وديفيد إيكي وأليكس جونز.
ولفت إلى تعليق كافة هذه الحسابات بشكل دائم من المنصة بسبب المخالفات التي تشمل، على نحو سيئ السمعة ، الدعم المزعوم من الرئيس الأمريكي السابق لأعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي، يبدو أن إعادتهم إلى تويتر اصبحت قريبة؛ نظرًا لأن أغنى رجل في العالم وافق على شراء المنصة بنحو 44 مليار دولار، بعد حظرهم لشهور طويلة، حيث قال ماسك "حرية التعبير هي حجر الأساس الديمقراطية فاعلة".
وذكر ترامب، الإثنين، أنه لا ينوي العودة إلى تويتر وإنه متمسك بشبكة "تروث" الاجتماعية المنافسة له ، لكن ماسك قد يمنحه فرصة لاستعادة أكثر من 88 مليون متابع.
في حديثه في مؤتمر TED هذا الشهر، قال ماسك إنه “حذر للغاية مع الحظر الدائم، ويفضل نظام المهلة لأصحاب الحسابات الذين يخالفون إرشادات السلوك في "تويتر”. 
وأكد عمران أحمد ، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) ، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، أن إعادة الحسابات المحظورة بسبب الانتهاكات الجسيمة سيكون خطأ. 
وتابع "إذا تم حظرهم بسبب انتهاكات متسلسلة ، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لماسك إعادتهم إلى وضعهم السابق هي القول بأن القواعد لم تعد موجودة ، مما يعني وجود نقصًا مروعًا في القواعد التي تحكم المنصة."

وفي نفس المؤتمر، قال ماسك إنه يجب أن يكون الناس قادرين على التحدث بحرية "ضمن حدود القانون، ويجب على تويتر اتباع قوانين البلدان التي يعمل فيها، بغض النظر عن التغييرات في إرشادات تعليق الموقع".

الولايات المتحدة المملكة المتحدة دونالد ترامب مكافحة الكراهية اعمال الشغب الكابيتول إيلون ماسك تويتر

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